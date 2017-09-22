Уникальный дом на дереве появился в Заречанах

Кто из нас в детстве не мечтал о домике на дереве, как у Питера Пена, где можно будет хранить все свои тайны!? В деревне Заречаны мечту воплотили в реальность и построили уникальный дом на иве! Любоваться красотой природы с высоты здесь одно удовольствие!

Три года назад хозяева живописной агроусадьбы на реке Птичь обрезали ветки деревьев и случайно обнаружили старую иву, у которой образовались три кроны. Чем не место для смотровой площадки!? – подумали отец и сын – Андрей и Михаил Нижники. Они настолько загорелись идеей, что буквально за пару месяцев посреди зеленой листвы построили уникальный домик для отдыха из натуральных материалов.

Дальше – больше! Вдохновившись приключениями команды Питера Нельсона, которая строит невероятные дома на деревьях в Америке, наши белорусы решили создать свое уютное «гнездышко» для гостей. Место выбрали, словно с полотен Моне, возле волшебного пруда с кувшинками и рыбами, посреди двух ив. Причем, один из стволов пропустили через пол домика, а несколько веток выпустили через крышу, чтобы дерево получало солнечный свет, и было крепким. Дело в том, что ива – не самая прочная порода дерева, она растет вширь, а внутри довольно трухлявая. Чтобы оригинальной избушке не были страшны никакие ураганы пришлось хорошенько постараться…

Долго ломали голову, как же сделать лестницу в воздухе, в итоге построили двухскатную, чтобы гости могли заехать с коляской и не поскользнуться во время гололеда зимой. Конечно, в экзотическом доме немало сюрпризов, так в тамбуре можно увидеть на иве зеленые листочки и грибы. Внутри же пахнет деревом и камином. Комнату сделали в стиле оупен-спэйс – одна большая спальня с лестницей на второй этаж. Здесь оборудовали кухню, душевую, провели электричество. Так что согреваться чаем и слушать с балкона соловьиные трели можно в свое удовольствие …Совсем не вериться, что 36 квадратов в подвешенном состоянии.

За рубежом дома на деревьях давно превратились в уютные кафе и отели. Такая экзотическая архитектура помогает отвлечься от реальности, хорошо отдохнуть, отлично обновляет мысли и дарит новые идеи. И хоть в Беларуси пока нет обширного «гнездования», за последнюю пятилетку у нас появилось немало уникального жилья: перевернутый дом в Дукоре, соломенный дом в Докшицах, дома на воде под Минском.

Необычные достопримечательности отвечают экологической тенденции и привлекают туристов со всего мира! Мы же уверены, с такими талантливыми жителями, креативных избушек у нас будет все больше! Так, в планах семьи Нижник – третий дом на дереве! И кто знает, возможно, в нем снимут новую сказку про Питера Пена…