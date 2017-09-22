«Пряный дом»: как делают специи, приправы и пряности в Беларуси?

Во все времена пряности ценились наравне с золотом, шелками, мехами. Этим утром душистый аромат нас привёл в Борисов в «Пряный дом», где работают настоящие специалисты.

Но это не просто дом, это настоящая фабрика пищевых концентратов с самым современным оборудованием. Сюда стекаются пряности буквально со всего мира – Голландии, Польши, России, Вьетнама, Китая, Мексики, Индии и многих других стран. Технологи предприятия разрабатывают собственные рецептуры приправ, и так хочется на упаковке добавить: «придумано нами – опробовано всей страной!»

Жаль, что телевидение не передаёт запах. Ведь благовонии некоторых пряностей такие, что «занюхаться» можно!

Прежде чем попасть к нам в блюдо, специи проходят огромный путь, в том числе и на фабрике. Ну что ж, заглянем в сердце производства – цех!

Кстати, стабильный график поставок и качество продукции превыше всего для «Пряного дома».

Производственные мощности «Пряного дома» сделали его одним из ведущих поставщиков и производителей ингредиентов для пищевой промышленности в Беларуси. Например, на фасовочном этапе цифры начинаются с десятков тысяч.

Хотя скорость автоматического машинного оборудования, которое заменяет труд человека, даже ещё выше.

На конечном этапе расфасованные приправы и специи получают свою этикетку и укладываются в шоубоксы.Теперь они отправляются в магазины, ждать на прилавках своего покупателя.

Натуральные специи оказывают мощное оздоровительное действие, укрепляют иммунитет, замедляют старение и способствуют перевариванию и усвоению пищи. Вот такое недорогое богатство для современного мира!