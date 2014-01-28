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Уникальные разработки белорусов для проекта «100 идей для Беларуси» показали в Минске 28 января

28 января 2014 17:57
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Новости Беларуси. «100 идей для Беларуси». 28 января посмотреть на уникальные разработки можно на выставке-презентации. Здесь свои работы представили 16 молодых ученых. Еще 34 авторы защищали на заседании экспертного Совета.

Функциональные продукты питания, разнообразные научно-технические разработки. Все 50 финалистов прошли отбор через региональные Советы областей и столицы. Участие в республиканском молодежном проекте приняли тысячи молодых ученых, в том числе белорусы, которые проживают в России, Молдове, Башкирии, Канаде, Аргентине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
У нас инновационная экономика, мы должны находить пути прорыва куда-то в экономике, но это же без творчества невозможно. И это не только в экономике, это всюду. Творчество – это не только искусство, литература, живопись и так далее. Творчество – это и научное, и техническое творчество. Найти такое предложение, которое бы прижилось и действительно бы сыграло какую-то существенную роль в жизни общества – это большое счастье. Это нечасто бывает.

# общество # Государственная социальная политика # Государственная политика # Фотофакт # Анатолий Рубинов

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