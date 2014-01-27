Складывающие при ДТП фонарные столбы появились на улице академика Купревича в Минске

Новости Беларуси. Безопасный город. Новые опоры уличного освещения в качестве эксперимента установили на улице академика Купревича. В случае ДТП такой фонарный столб складывается, причем не на автомобиль, а в сторону от него.

Конструкции сделаны из оцинкованной стали и не требуют покраски. А значит и дополнительных затрат на обслуживание. К тому же они оборудованы современными светодиодными лампами, которые освещают не только проезжую часть, но и зону для пешеходов.

Уже в ближайшее время такие опоры появятся и на других столичных магистралях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Зырянов, заместитель начальника ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Опоры выполнены из металла, металл тонкостенный. При наезде автомобиля они складываются не на машину. Машина получает повреждения, а люди остаются живы.