Единые электронные проездные на все виды транспорта появятся в Беларуси

Новости Беларуси. Единые электронные проездные на все виды транспорта скоро появятся в Беларуси. Проехать в метро, троллейбусе, автобусе или трамвае можно будет с помощью одной бесконтактной карточки. Сейчас в научно-исследовательском институте завершается разработка новых проездных. Внедрить их планируют в Минске уже к чемпионату мира по хоккею.

Первыми новшества в системе оплаты на себе испытали пассажиры столичных трамваев. Здесь установили новые компостеры. Как только этот этап переоснащения будет завершен, техническое обновление системы контроля оплаты проезда продолжат и на других видах транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генрих Горячко, директор научно-исследовательского института:

Сегодня на многих станциях появилась такая табличка – это сотовый телефон. За 2013 год мы разработали и внедрили в систему оплаты сотовыми телефонами прохода в метрополитен.

На сегодняшний день Институт работает в направлении внедрения бесконтактной карточки оплаты проезда не только в метро, но и на всем наземной транспорте.