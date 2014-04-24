Уникальную сельхозмашину, не имеющую аналогов на постсоветском пространстве, презентовали в Бресте

Новости Беларуси. «В воде не тонет и в болотах не вязнет», или «Буг» над Бугом. В Бресте презентовали новую разработку – сельскохозяйственную машину, аналогов которой по техническим характеристикам нет на постсоветском пространстве.

Проверка работы двигателя, установка колес и заметное волнение на лицах конструкторов. За несколько часов до презентации сельскохозяйственная машина «Буг» проходит последний техосмотр. Первый выход «в свет», пока не полевой. Разработка стала одним из самых ожидаемых экспонатов «Содружества».

Виктор Лысенко, заместитель главного инженера ОАО «Брестсельмаш»:

Здесь применены гидропривода. Что обеспечивает гидропривод? Более плавный ход, маневренность увеличена и проходимость. За счет высокой проходимости может проехать по сильно заболоченным местам, благодаря спаренным колесам эта машина имеет возможность плавать.

Полевому внедорожнику «Буг» не страшны ни болота, ни затопленные земли. Благодаря спаренным колесам машина не увязнет даже в трясине.

К тому же «Буг» универсален: на его платформу можно установить оборудование для любых сельхозяйственных работ. Аналогов такой техники на постсоветском пространстве не существует.

Александр Шерешовец, посетитель выставки:

Меня заинтересовала такая техника. Наши поля, я как выходец от земли, – у нас низкие почвы. Такая техника нужна уже была давно. Как еще дед говорил: наши землю не засушат, а замочить – замочат.

Международная ярмарка «Содружество» уже в 16 раз становится настоящей стартовой площадкой для разработчиков и их новейших изобретений.

Константин Сумар, председатель Брестского областного исполнительного комитета:

Значение ярмарки невозможно переоценить. Она дала толчок в направлении модернизации. Глава государства все время говорит, что нужно заниматься модернизацией. Для чего ярмарки проводятся? Чтобы показать, на что мы способны, и посмотреть, чем богаты люди.

На нынешнем «Содружестве» – более 130 производителей из Беларуси, Польши, России и Украины.

Но качество нашей продукции, причем не только промышленной, уже успели оценить многочисленные гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Беларусь:

Здесь у вас продукты очень хорошие, качественные, экологически чистые. Я пробовал сыр, колбасу. Я думаю, что ваши продукты по качеству экологически чистые и имеют большой рынок в Китае.

Деловая площадка «Содружества» приносит Брестской области весомые дивиденды. Только в 2013 году регион «освоил» почти 800 миллиардов инвестиционных вложений.