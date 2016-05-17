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Уникальную методику исправления недостатков речи внедрили в Стародорожском районе

17 мая 2016 15:08
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Новости Беларуси. Уникальную методику исправления недостатков речи внедрили в стародорожской гимназии. Учитель-дефектолог учит своих воспитанников говорить правильно с помощью компьютерных развивающих игр и упражнений на интерактивной доске. Такая методика помогает в кратчайшие сроки исправить недостатки и усовершенствовать технику речи. Таким образом, информационные технологии в школе работают не только на успеваемость учащихся, но и на их развитие. «Об инновации в образовании» – корреспондент программы «Минщина» на СТВ.

# общество # Здоровье

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