От столяра до робототехника: в Минске проходит Олимпиада профессионального труда

Новости Беларуси. Из Дворца Независимости Бартли отправился в футбольный манеж, где 17 мая проходят республиканские соревнования профессионального мастерства в рамках движения WorldSkills. Более трех сотен молодых рабочих, студентов колледжей, лицеев и училищ из Беларуси и зарубежья соревнуются за звание лучшего в своем деле. Всего больше 30 квалификаций. Среди них как традиционные направления (плотницкие работы и парикмахерское искусство), так и совершенно новые (мехатроника, или мобильная робототехника).

Судят участников 250 международных экспертов. Победители представят нашу страну на международном чемпионате в Абу-Даби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдуард Калицкий, первый проректор Республиканского института профессионального образования:

Мы сейчас благодаря этим соревнованиям, нашим учебным заведениям даем возможность себя попробовать, показать эту профессию. Это совершенно другие технологии. Они занимаются, скорее, программированием – станок сделает все сам на сегодняшний день. Поэтому когда они увидят, какое настоящее содержание труда, тогда у них меняется отношение.