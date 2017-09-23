Прямые линии – это удобно и просто: с января 2017 к председателю Оршанского райисполкома обратились чуть больше трехсот жителей

Новости Беларуси. Чиновники вновь вышли на связь с населением. Сегодня, как и каждую субботу во всех администрациях и исполкомах страны состоялись прямые линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты отмечают: звонков становится меньше, а проблемы все чаще носят индивидуальный характер. В любом случае, каждое обращение берется на контроль. Так, например, с января 2017 к председателю Оршанского райисполкома и его заместителям обратились чуть больше трехсот жителей. Годом ранее цифры были намного больше.

Инна Хомутовская, управляющий делами Оршанского райисполкома:

Сегодня прямая линия очень популярна среди населения. Это одна из самых востребованных форм работы с населением. Наверное, это обусловлено тем, что в первую очередь, прямые линии это удобно и просто. Люди звонят для решения вопросов не только, которые сиюминутного решения требуют, но и очень часто задают вопросы, которые требуют и дальнейшего рассмотрения, и выезда на место.