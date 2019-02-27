Уникальная информация и неопровержимые факты. Как работают судэксперты в Беларуси?

Новости Беларуси. Тонну наркотиков изъяли белорусские правоохранители из незаконного оборота за 2018 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как известно, дилеры продолжают использовать Беларусь в качестве транзитного коридора. Поставки запрещенных веществ в основном идут из Марокко и Афганистана в соседнюю Россию. Однако в нашей стране также было обнаружено несколько подпольных лабораторий по выращиванию марихуаны. Вместе с оперативниками в команде вот уже несколько лет работают судебные эксперты. Это позволяет держать высокую планку раскрываемости.

Этот наркотик был изъят оперативниками в одном из столичных коттеджей. Вариантов что это – масса. Эксперт исследует его в специальном защитном костюме, очках, маске и перчатках. Все должно быть стерильно. Если не вдаваться в детали, процесс простой: товар взвешивают, разводят в специальном растворе, помещают в центрифугу, а уже после вещество изучает специальный прибор.

Александр Лучонок, СТВ:

Для экспресс-анализа эксперты используют этот аппарат. Комплекс позволяет всего за 40 минут определить содержание известного или неизвестного наркотика. При этом исследоваться могут абсолютно любые вещества. Например, в этом пакете специалисты обнаружили особо опасный психотроп. Что такое культурологическая экспертиза, и чему могут у нас поучиться европейцы? Интервью с председателем ГКСЭ Наркотики проверяют даже партиями. На этот случай лаборатории работают сутками. Ведь срок экспертизы – вопрос, цена которого, порой, самая дорогая.

Юрий Синькевич, начальник управления судебно-химических экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Сейчас в данный момент прорабатывается вопрос о приобретении многофункционального комплекса, высокоэффективного жидкостного хроматографа с детектором высокого разрешения. Именно для обнаружения нанограммовых количеств в биологических образцах. В основном это – кровь, моча.

Но дело здесь не только в оборудовании – в людях. Эксперты, можно сказать, работают на опережение. Даже если новый наркотик появился в тысячах километрах от Беларуси, он уже, как правило, в разработке комитета.

Николай Сасункевич, начальник управления физико-химических и взрывотехнических экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

В качестве кандидатов для приема на службу в Государственный комитет судебных экспертиз нами отбираются выпускники вузов с химическим образованием. Кандидат проходит специальную переподготовку в нашем институте переподготовки повышения квалификации. По окончании всех мероприятий сдается экзамен на право самостоятельного проведения судебных экспертиз.

В лабораториях комитета проводят около 160 различных исследований. Здесь, например, изучают металлы, сплавы и следы выстрелов. Работа оптимизирована. Новые методы апробируются в конкретном деле. По щепкам можно определить незаконную вырубку, останки животных приведут к браконьеру, а формула нефтепродукта сдетонирует на виновника. Доказать причастность к криминалу сегодня можно не только по отпечаткам пальцев, почерку или голосу.

Анна Жданова, официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Например, в настоящее время Государственный комитет совместно с Институтом генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси участвует в проведении научных разработок по ДНК-идентификации внешности человека, который позволит по генотипу устанавливать, например, цвет волос или глаз.