Что такое культурологическая экспертиза, и чему могут у нас поучиться европейцы? Интервью с председателем ГКСЭ

Новости Беларуси. В гостях у программы Новости «24 часа» на СТВ – глава Госкомитета судебных экспертиз Андрей Швед. Игорь Позняк, СТВ:

Практически каждый день можно прочитать о задержании наркодилеров, партий наркотиков. В 2018 году в Беларуси изъяли более тонны. А какова роль комитета судебных экспертиз в борьбе с наркотиками в нашей стране?

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Сегодня ни одно важное решение, которое принимается правоохранительными органами – то ли возбуждение уголовного дела, то ли задержание лица – не может быть принято без наличия заключения эксперта. Что за вещество изъято, является ли оно наркосодержащим, и отсюда в дальнейшем принимаются все важные решения. Я хотел бы отметить два важных момента. Первое – важна оперативность принятия такого рода решений и, соответственно, для того, чтобы его оперативно принять нужно провести экспертное исследование. Игорь Позняк:

Потому что и преступники работают оперативно. Андрей Швед:

Да. И второй важный компонент – отсутствие ошибки. То есть априори эксперт не может ошибиться, потому что от этого идет важное решение – судьба человека.



Игорь Позняк:

Вам приходится иметь дело с таким видом преступлений, которые буквально по часам совершенствуются. Получается, кто быстрее. С какими новыми наркотиками вам приходится сталкиваться?

Андрей Швед:

Если до 2013 года у нас в республике было всего несколько приборов по исследованию сложных наркотиков, которые были в столице и двух областных центрах, то сегодня у нас функционирует трехуровневая система, где 19 лабораторий, не только это в столице, но и в областных центрах есть. Эта система работает круглосуточно, позволяет фактически в шаговой доступности сотрудникам правоохранительных органов в течение 30-40 минут получить квалифицированное экспертное заключение. Другая составляющая этой системы состоит в том – и вы вопрос поставили правильно – на упреждение и профилактику появление новых наркотиков. Когда мы еще до появления новых наркотиков вносим их оперативно в список запрещенных.

Если в Западной Европе и других странах это очень серьезная проблема, когда фактически легально наркотики годами гуляют на территории этих государств, реализуются, в Республике Беларусь этой проблемы нет с апреля 2014 года. У нас на это уходит сутки-двое, в Западной Европе – два-три года. Недавно к нам поступил документ, где ВОЗ обратилась ко многим странам и говорит: «Давайте вот 9 наркотиков мы внесем в список запрещенных препаратов. Скажем, что это наркотики». Мы говорим: «Извините, у нас уже 5 лет назад они внесены в список запрещенных». Игорь Позняк:

Может, европейцам у нас нужно поучиться? Андрей Швед:

Недавно у нас была делегация из Прибалтики и они с большим интересом восприняли наш белорусский опыт именно по оперативности внесения в список запрещенных препаратов. Насколько я информирован, у них такая работа ведется.



Игорь Позняк:

У вас широкий спектр деятельности. Не так давно у вас появилась культурологическая экспертиза. Это что такое?

Андрей Швед:

Это новый вид для Республики Беларусь судебной экспертизы. Она востребована в части решения вопроса – относятся те или иные материалы, или содержат те, или иные материалы признаки порнографии. На самом деле была очень серьезная проблема, потому что раньше этим занималась республиканская экспертная комиссия, привлекались различные люди не эксперты и делали заключение, которое в ходе открытого судебного заседания, ставили вопросы перед участниками. Игорь Позняк:

То есть высока доля субъективизма.

Андрей Швед:

Да, так вот. Судебная экспертиза призвана эту долю субъективизма исключить полностью. Этот вид экспертиз очень востребован. Игорь Позняк:

Выделение вашей службы в отдельное подразделение в конечном итоге – большой плюс? Андрей Швед:

Бесспорно. Это оценивается многими, в том числе иностранными специалистами. Ведь речь идет не только о создании государственного органа, а речь идет о том, что у нас в республике создана система государственных органов. Не только центральный аппарат, где делается большой объем экспертных исследований, но и территориальные органы, которые плотно ежедневно, ежечасно, ежесуточно взаимодействуют с правоохранительными органами. В плотной связке.