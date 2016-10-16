Уникальная дружба в Мозыре: семь лет женщина продает лотерейные билеты в компании галки

Новости Беларуси. Уникальная история дружбы. В Мозыре вот уже семь лет обыкновенная галка помогает женщине продавать лотерейные билеты. В прошлом воспитательница детского сада в птице нашла не просто верного питомца, но и настоящего друга. За эти годы женщина несколько раз меняла место работы и галка неизменно находила ее в городе.

Птица с поврежденным клювом без человеческой помощи выжить просто не смогла бы. Так что сама Надежда Алексеевна для галки по прозвищу Красавуля – самый настоящий выигрышный билет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Алексеевна, житель Мозыря:

Она ко мне ближе подойдет, сядет, я начинаю дуть на нее теплом, она закрывает глаза и спит. Она меня любит, знает, понимает, каждое мое движение улавливает полностью.