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Уникальная дружба в Мозыре: семь лет женщина продает лотерейные билеты в компании галки

16 октября 2016 09:52
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Новости Беларуси. Уникальная история дружбы. В Мозыре вот уже семь лет обыкновенная галка помогает женщине продавать лотерейные билеты. В прошлом воспитательница детского сада в птице нашла не просто верного питомца, но и настоящего друга. За эти годы женщина несколько раз меняла место работы и галка неизменно находила ее в городе.

Птица с поврежденным клювом без человеческой помощи выжить просто не смогла бы. Так что сама Надежда Алексеевна для галки по прозвищу Красавуля – самый настоящий выигрышный билет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Алексеевна, житель Мозыря:
Она ко мне ближе подойдет, сядет, я начинаю дуть на нее теплом, она закрывает глаза и спит. Она меня любит, знает, понимает, каждое мое движение улавливает полностью.

# общество # Птицы Беларуси

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