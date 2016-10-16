Новости Беларуси. Первое в 2016 году суперлуние смогут увидеть белорусы предстоящей ночью. Спутник нашей планеты будет находиться относительно очень близко от Земли и от того станет крупнее и ярче, чем обычно. При ясной погоде во время этого явления можно будет разглядеть контуры рельефа Луны, а через бинокль даже кратеры и лунные моря.

Астрономы подсчитали, что в среднем такое явление можно наблюдать на Земле примерно раз в 144 дня. Это событие не оказывает особого влияния на Землю, лишь вызывает более сильные морские приливы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.