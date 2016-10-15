В Беларуси стартовала акция «Восстановим леса вместе»: до 30 октября по всей стране будут высажены молодые деревья

Новости Беларуси. В Беларуси восстанавливают леса, поврежденные летним ураганом. Несколько месяцев понадобилось на расчистку бурелома, но сейчас территории готовы к молодым посадкам.

Министерство лесного хозяйства инициировало акцию «Восстановим леса вместе». Новые деревья высадят более чем на 7 тысячах гектарах. В Гродненской области уже вовсю кипит работа. Кстати, дерево от телеканала СТВ там тоже появилось.

Копнул, посадил, засыпал и жди, как минимум, лет сто. Именно столько времени пройдёт прежде чем эта молодая сосна станет частью большого леса, который здесь был ещё пару месяцев назад. Июльский ураган уничтожал всё на своём пути, будто огромной косой срезал сотню участков.

Вячеслав Миськевич, главный лесничий Гродненского лесхоза:

Не минула беда и наш лесхоз. В нашем данном лесничестве 60 гектаров всплошную только выломало лес.

Но горевать некогда – лопаты в руки, здесь их называют «мечами Колесова» и с бодрым настроением работа спорится, как, например, у этой семейной пары. Лес всегда садят парами – мужчина и женщина. Вячеслав и Янина работают в Гродненском лесхозе, здесь и познакомились. Шутят, что из леса прямо в загс. С тех пор уже 37 лет живут вместе, растят внуков, а теперь ещё и свой семейный лес.

Галина Буро, СТВ:

Мы тоже решили посадить свой сеянец – это молодая сосна, которой один год. Теперь в Гродненской области появится своё дерево СТВ.

В среднем каждый человек посадил сегодня свыше тысячи деревьев – свой небольшой лес. Специалисты говорят о международном значении добровольной акции. Этот лес, как зелёные лёгкие расположен на территории сразу трёх государств – Беларуси, Польши и Литвы.

Алексей Горохов, начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Гродненского лесхоза:

Основная цель этого участка – это непосредственно сохранение в естественном состоянии той экосистемы, которая тут была, и минимизировать в основном, конечно, негативные последствия антропогенных воздействий, то есть влияния человека.

Добровольная акция «Восстановим леса вместе» только стартовала. До 30 октября по всей стране будут высажены молодые берёзы, сосны и ели. Совсем скоро от последствий июльского урагана не останется и следа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.