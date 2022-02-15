Гендиректор «Коммунарки»: плитка шоколада «Президент» эквивалентна стакану выпитого молока

Новости Беларуси. Некоторые секреты производства шоколада «Президент» молочный рассказали белорусские кондитеры. Этот продукт вызвал абсолютный восторг судей и удостоен золотой медали на крупнейшей международной выставке «Продэкспо» в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе лакомства несколько видов молока – цельного, сухого и сгущенного. А вот пропорции держатся в тайне. Сладкая плитка выдержала серьезную конкуренцию. В 2022 году более 2 000 компаний из более чем 50 стран привезли свою лучшую продукцию на «Продэкспо».

Сергей Анюховский, генеральный директор СОАО «Коммунарка»:

Шоколад «Президент» разрабатывался около двух лет, более 50 образцов было сделано. Остановились на рецептуре, которая содержит три вида молока. Шоколад молочный, и в самом продукте наше белорусское молоко. Оно чувствуется, и, как говорят технологи, плитка шоколада эквивалентна стакану выпитого молока. Также в рецептуре используется какао тертое из Венесуэлы, которое придает особые цветочные тона данному шоколаду.