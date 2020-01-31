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Как правильно обрезать старую яблоню

31 января 2020 07:59
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Сергей Халимоненко, младший научный сотрудник отдела технологии и плодоводства РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:
Сегодня мы с вами поговорим об обрезке старых деревьев. Это дерево – яблоня, ему более 15 лет и наша задача – обрезать его и снизить.

Как правильно обрезать старую яблоню-1

В первую очередь, нам нужно вырезать те ветви, которые загущают крону, а теперь задача – снизить дерево. Но следует помнить, что за первый год обрезки не стоит снижать дерево слишком сильно.

Как правильно обрезать старую яблоню-4

Если в верхней части крона присутствуют большие ветви, они вырезаются для того, чтобы дерево не перенагружалось. Большие раны следует замазать садовым варом.

Как правильно обрезать старую яблоню-7

Помните, что за старыми деревьями следует ухаживать так же, как и за молодыми, тогда ваше дерево прослужит вам долго и будет плодовитым.

Как правильно обрезать старую яблоню-10

# Растения и цветы # общество # Сергей Халимоненко # Фотофакт # растения

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