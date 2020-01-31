Как правильно обрезать старую яблоню

Сергей Халимоненко, младший научный сотрудник отдела технологии и плодоводства РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:

Сегодня мы с вами поговорим об обрезке старых деревьев. Это дерево – яблоня, ему более 15 лет и наша задача – обрезать его и снизить.

В первую очередь, нам нужно вырезать те ветви, которые загущают крону, а теперь задача – снизить дерево. Но следует помнить, что за первый год обрезки не стоит снижать дерево слишком сильно.

Если в верхней части крона присутствуют большие ветви, они вырезаются для того, чтобы дерево не перенагружалось. Большие раны следует замазать садовым варом.