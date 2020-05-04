«Знаковый момент для нас». Капсулы с землёй с мест захоронений героев ВОВ Витебской области передали в Минск

24 капсулы с землей с мест захоронений героев Великой Отечественной войны Витебской области передали в Минск в знаковом для всей Беларуси месте – мемориальном комплексе «Прорыв». Именно здесь в ночь с 4 на 5 мая 1944 года партизаны прорвали блокаду немецких оккупантов и вывели за собой 15 тысяч мирных жителей. Любопытный факт: участвовал в той операции и небезызвестный Михаил Егоров. Землю с могилы Героя Советского Союза витебчанам передали коллеги из российского Смоленска.

Вячеслав Хрол, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:

Мы встретились, пообщались и приняли участие в международном этапе акции «Во славу общей Победы». И там, в сквере героев, нам была передана капсула с могилы Героя Советского Союза Егорова. Это был очень знаковый момент для нас. Егоров воевал в Республике Беларусь, принимал участие в легендарном «Прорыве». А потом уже через некоторое время, меньше чем через год, он уже водрузил знамя над Рейхстагом. Этот человек уникальный, и это очень приятно, трогательно, что мы могли прикоснуться к этому.