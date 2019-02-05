Один из выходов станции метро «Площадь Победы» временно закрыт

Новости Беларуси. Площадь Победы – в новом облике. Один из выходов к монументу решили капитально обновить, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Площадь Победы – в новом облике. Один из выходов к монументу решили капитально обновить, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Первым делом здесь работают над самой конструкцией для проведения ремонтных работ. Ее уже установили, обтянули красочной растяжкой, а позже утеплят.
Поэтому совсем скоро приступят к замене поврежденных плиток вдоль парапетов и пешеходных пролетов. Все работы планируют завершить к маю.
Игорь Воробьёв, заместитель директора УП «Горавтомост»:
Это приурочено к 9 мая, соответственно, и ко II Европейским играм. Выполняем работы по ремонту первого спуска. В дальнейшем, после окончания работ, будем производить аналогичные работы на втором спуске.