Прямой эфир

Один из выходов станции метро «Площадь Победы» временно закрыт

05 февраля 2019 19:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Площадь Победы – в новом облике. Один из выходов к монументу решили капитально обновить, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Один из выходов станции метро «Площадь Победы» временно закрыт-1

Первым делом здесь работают над самой конструкцией для проведения ремонтных работ. Ее уже установили, обтянули красочной растяжкой, а позже утеплят.

Один из выходов станции метро «Площадь Победы» временно закрыт-4

Поэтому совсем скоро приступят к замене поврежденных плиток вдоль парапетов и пешеходных пролетов. Все работы планируют завершить к маю.

Игорь Воробьёв, заместитель директора УП «Горавтомост»:
Это приурочено к 9 мая, соответственно,  и ко II Европейским играм. Выполняем работы по ремонту первого спуска. В дальнейшем, после окончания работ, будем производить аналогичные работы на втором спуске.    

# Минское метро # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На «Минскую лыжню» пустят дополнительный транспорт
05 февраля 2019 19:15

На «Минскую лыжню» пустят дополнительный транспорт

Частный сектор в Сельхозпосёлке не будут сносить
05 февраля 2019 19:09

Частный сектор в Сельхозпосёлке не будут сносить

Поезда в минском метро на время II Европейских игр будут ходить чаще
05 февраля 2019 19:05

Поезда в минском метро на время II Европейских игр будут ходить чаще