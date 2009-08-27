Умер Сергей Михалков

В четверг на 97-м году жизни скончался известный поэт Сергей Михалков.

Сергей Владимирович Михалков скончался в одной из московских клиник. О времени и месте похорон будет сообщено позднее.

Сергей Владимирович Михалков родился 13 марта 1913 года в Москве в семье потомственных дворян. В 1930-е годы начал публиковать стихи в советской прессе, в 1937 году окончил Литературный институт имени М.Горького и вступил в Союз писателей СССР. Сергей Михалков еще при жизни стал классиком детской литературы. Трудно найти в России ребенка, который не знал бы наизусть его стихи. Не одно поколение детей выросло на «Дяде Степе» - самом знаменитом персонаже Михалкова и на повести-сказке «Праздник Непослушания».

Эти поучительные и добрые книги любимы как юными читателями, так и их родителями. Произведения Сергея Владимировича по праву вошли в золотой фонд современной литературы. Его книги изданы на разных языках мира тиражом более 400 млн экземпляров и продолжают переиздаваться. В историю страны он также войдет как автор текстов к двум национальным гимнам - советскому и российскому. Михалков удостоен Ленинской премии, четырех Государственных премий СССР, Государственной премии РСФСР, сообщает «Эхо Москвы».

