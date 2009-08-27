На Гродненщине делают топливо из соломы

Соломой дом не отопишь. Однако это опровергают на предприятии «Свислочская сельхозтехника», где открыли цех по производству из нее топлива.

В Свислочи начала работу установка «SSGL-1» по измельчению и гранулированию соломы. Пока это единственный такой агрегат в Беларуси. На нем сырье измельчается, увлажняется, прессуется и гранулируется. Предполагается, что в месяц здесь будут выпускать 350 тонн топлива.

На Западе такой вид топлива пользуется спросом. Не удивительно, что и заказы уже начали поступать. Как отметил председатель Свислочского райисполкома Олег Торгонский, проблем со сбытом продукции не будет, она почти вся пойдет на экспорт. Основными потребителями белорусских пеллет станут Франция, Германия, Испания…

Установка обошлась в сумму около 1 миллиарда белорусских рублей. Предполагается, что уже за год она окупится, сообщает «Республика».