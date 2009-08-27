В Витебской области создали «зону без спиртного»

Решением Уделовского сельсовета (Глубокский район) территория прихода костела Святой Анны в Мосаре объявлена зоной трезвости.

Теперь алкогольные напитки в магазинах Мосара не продают. Такое решение было принято после ходатайства приходского комитета, который собрал под петицией около 200 подписей местных жителей.

Настоятель костела ксендз-прелат Йозас Булька долгие годы боролся с зеленым змием не только на словах, но и на деле. Он лично собирал все самогонные аппараты в мосарских хатах и размещал их в музее антиалкогольной пропаганды, созданном при храме. Помощница прелата Алла Протас живет в соседней деревне Саутки Шарковщинского района. На Саутки подобное решение пока не распространяется, но Алла Ивановна уверена — зону трезвости надо расширять.

Сейчас в Мосаре работают два магазина. По словам продавщицы Ольги Боровкиной, с момента введения «сухого закона» (он вступил в силу 10 августа) выручка в ее магазине сократилась в три раза.

Ближайшая торговая точка, где продается спиртное, находится от Мосара в трех километрах. Как знать, может, это расстояние станет для мосарских любителей выпить путем к трезвости, сообщает «Народная газета».