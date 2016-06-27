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Умер известный белорусский композитор Сергей Кортес

27 июня 2016 08:26
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Новости Беларуси. Умер известный белорусский композитор, бывший руководитель белорусской оперы Сергей Кортес. Свой путь в искусство он начал в 60-е годы с вокальных произведений, в которых проявилось такое важное качество его художественного метода, как театральность, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Кортес работал в Государственном драматическом и театре имени Янки Купалы, на киностудии «Беларусьфильм», в последние годы был художественным руководителем Большого театра оперы и балета. 

# общество # Некролог

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