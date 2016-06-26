Более 3,5 тысяч военнослужащих и 160 единиц боевой техники: в Минске проходят репетиции парада ко Дню Независимости

Новости Беларуси. В Беларуси завершается подготовка к празднованию Дня Независимости. Минувшей ночью прошла генеральная репетиция парада. У стелы «Минск-город герой» прошли расчёты из более 3,5 тысяч военнослужащих и 160 единиц боевой техники. Самым ярким по традиции обещает стать выступление роты почетного караула. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ знает, как это будет.

20:00. Еще светло. Ровно два часа до начала первого генерального прогона военного парада, но уже боевая готовность. На очередной круг выезжают два эксклюзивных «Хун-цзи». Обкат по городу только в сопровождении.

Андрей Степура, начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Больше волнуешь не из-за того, что где-то не правильно остановишься, а из-за того, что может возникнуть какая-то неисправность. Каким бы хорошим автомобиль ни был, но годы есть годы.

420 лошадей под капотом. И лишь 10 километров в час во время парада. Эти инспекционные лимузины в прошлом году буквально за месяц до Дня Победы их доставили в Минск на Боинге-747.

20:30. Последние наставления и правки, вот хоть в форме, и можно глоток воды. Но не ей единой спасаются.

Юлия Маркова, фельдшер-лаборант:

(Сколько нашатыря уходит?) Примерно коробка. В основном выдаем крайним: если что вдруг. А так, мы стоим рядом.

Более 3,5 тысяч военнослужащих. Среди них и Захар Панасенко. Его дед, летчик-истребитель, прошел войну с первого до последнего дня.

Захар Понасенко, курсант:

Для меня великая честь почтить его память на параде. Будем стараться не подвести.

И вот время «Ч». 22:00. Выезд командующего парадом, официальная часть, метроном и даже гимн – все, как уже ровно через неделю.

Первыми у стелы «Минск-город герой» прошли барабанщики Минского суворовского училища. Затем мимо трибун – знамя Победы и государственный флаг Беларуси, штандарты 1-го, 2-го и 3-его Белорусских фронтов.

Танк Т-34-85 в 1944-м был основным танком Красной армии. А это уже герои дня сегодняшнего – реактивная система залпового огня «Полонез». Боевая машина способна одновременно нанести точечный удар по восьми целям на дальности более 200 километров. Всего в параде примут участие 160 единиц боевой техники.

Завершится военный парад плац-концертом сводной роты почетного караула. Тренировки военнослужащие Минского гарнизона начали ещё в марте. И продолжают по сей день – по 6, а то и по 8 часов.

Минчане:

Много лет прожил за границей, там очень не хватает этих праздников. Не хватает военных парадов, патриотического настроения. Поэтому, в принципе, понравилось все, особенно, конечно же, рота почетного караула и техника.

Волнительно. Ребята молодцы, прошли хорошо! Техника. Все впечатлило!

Уже в этот вторник – второй, заключительный генеральный прогон.