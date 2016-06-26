Горячая линия ВНС-2016: какие проблемы взяли на карандаш и что удалось решить по горячим следам?

Новости Беларуси. Более полутысячи звонков и около полутора сотен писем и телеграмм поступило за два дня работы Всебелорусского народного собрания на горячую телефонную линию форума. И это не только бытовые проблемы, но и полезные предложения от белорусов, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Не горят. Не промокают. И служат как минимум три десятка лет. Такие подушки и матрацы весьма пригодились бы в детсадах, больницах, интернатах. Или на речном, морском флоте. Проект запатентован, и разработали его в этом небольшом столичном офисе.

Ольга Захаревич, разработчик проекта:

Предотвращение инфекций. Композиционные материалы, которые имеют специальные нанопоры, которые не пропускают клетки вируса.

Стопка дипломов и наград. Проект вошел в 30-ку лучших инновационных продуктов Беларуси за прошлый год. Только авторы Дмитрий и Ольга не выказывают энтузиазма: задумка так и осталась задумкой…

Дмитрий Захаревич, разработчик проекта:

Мы хотим, чтоб нас услышали, в основном, наши чиновники, министерства, ведомства.

Ольга Захаревич, разработчик проекта:

Республика Беларусь получила эту продукцию от своего отечественного производителя. Мы готовы работать день и ночь, чтобы наша республика процветала.

Поделиться со всей страной своим изобретением пара решила, позвонив на горячую линию Всебелорусского народного собрания. Там как раз об этом говорили много – стране как никогда нужны инновации.

C первых секунд работы горячей линии стало ясно: белорусы готовы предложить не одну горячую тему для обсуждения. Кто говорил об инновациях, а кто о наболевшем.

Эмилия Павлович:

Я, неожиданно, дозвонилась сразу. Буквально через два гудка.

Эмилия Александровна почти освоила рукопашный бой. В утренние часы пик ей нужно хорошенько поработать локтями, иначе в автобус просто не войти. Сокол прирос новым микрорайоном, а рейсов туда и оттуда не прибавилось. Заглохло и строительство новой дороги.

Эмилия Павлович:

Надо ехать в этой тесноте, в этой духоте. И все злые, все толкают. Хотелось бы, чтобы в это время автобусы были двойные, большие.

Количеством звонков, кстати, Минский регион другие превзошел. Больше всего вопросов про ЖКХ, жилье и строительство.

Илона Волынец, СТВ:

Деревня Прудки – небольшой поселок Минской области. Есть у местных жителей одна проблема: колонка постоянно ломается, вода еле течет. В масштабах страны вроде бы мелочи, но из таких мелочей и состоит наша жизнь.

В деревне четыре десятка домов. Живут здесь в основном старики. Одна колонка бьет фонтаном – вокруг огромная лужа, а из другой воды не добыть. На проблему пора бы пролить свет, хотя и с ним тоже беда – на весь поселок всего один фонарь.

Регина Равина, житель деревни Прудки:

Чтобы на нас обратили внимания, чтобы был свет, сделали воду, чтобы она была постоянно.

В местном комхозе отвечают: вода есть! Но, похоже, чтобы ее напор стал сильней, чиновникам нужно проявить больше упорства.

Константин Шепинский, директор районного унитарного предприятия «Логойский комхоз»:

Сегодня там слабый напор, то есть слабое давление. Это связано с тем, что сети положены много лет назад. Мы будем смотреть, чтобы по этой деревне какой-нибудь участок трубы поменять на больший диаметр, чтобы обеспечить большее количество воды. Я думаю, в ближайшее время мы этот вопрос решим.

Более полутысячи звонков и около полутора сотен писем и телеграмм. И это за 2 дня форума.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я абсолютно поддерживаю инициативу, которая здесь высказана. Надо нашим электронным средствам массовой информации предоставить возможность членам правительства, другим должностным лицам по необходимости (пусть правительство и Администрация Президента это определит) ответить на поставленные вопросы. Если в связи с вопросами есть необходимость пригласить к нам людей, значит нужно это сделать. Всем руководителям вертикали власти, вплоть до Президента страны. Чтобы люди понимали: если они задали вопрос, поставили его, то этот вопрос найдет или разрешение, или, по крайней мере, на него отреагирует власть.

Каждое обращение прошло несколько этапов регистрации и учета. А на том конце провода слушали и однозначно услышали. И это не просто девушки с приятным голосом – операторы накануне прошли специальный тренинг.

Наталья Шастиловская, заместитель руководителя группы горячей линии:

Они не только красивые, добрые, отзывчивые, великолепные девушки, они также профессионалы, работники, специалисты аппарата Совета Министров Республики Беларусь и Национального центра правовой информации. Предварительно был очень жесткий отбор. Отбирались не только по коммуникативным данным, но также по возможности правильно сформулировать и донести до Президиума собрания мысль и то обращение, с которым обратились наши граждане.

Мария Лешкевич, оператор горячей линии V Всебелорусского народного собрания:

Был очень интересный звонок о том, что в определенных магазинах нельзя купить запчасти белорусского производства для ремонта велосипедов. Также был звонок: мужчина в магазинах и киосках у себя на районе не мог найти длинных стержней.

Стержней и чернил для учета каждого звонка операторам хватило точно. На каждый звонок, будь то сломанный телевизор или бесхозная машина во дворе, дадут ответ.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Было предложение 90-летним гражданам делать определённую надбавку к пенсии. Это будем рассматривать. Было очень хорошее предложение одно: объявить 2017-ый Годом семьи. Это предложение будет нами транслировано в определённом порядке.

Видно, что это хороший диалог, нет обид, какой-то агрессии. Люди предлагают, спрашивают, знают, что есть возможность поинтересоваться своей судьбой, судьбой своих близких.

Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Четвёртая часть вопросов была задана и касалась вопросов приватизации жилищного фонда. По данной тематике мы выбрали 8 обращений, которые требуют немедленного рассмотрения, чтобы люди успели реализовать своё право на приватизацию до 1 июля 2016 года.

«Загрузили» линию не только жалобами – предложения некоторых белорусов искренне улыбнули. Так, к примеру, житель Фаниполя придумал, как оздоровить всю нацию. Андрей Бухаров предлагает всем белорусам выращивать траву ревень.

Андрей Бухаров, житель Фаниполя:

У нас вместо травы, если немножко руки приложить, будет расти свободно конвертируемая валюта. И стоит он, начиная от 2,5 евро в Германии, до 10 долларов в Штатах за килограмм.

У самого в парнике вместо помидоров и огурцов растет именно это чудесное растение. Из него хозяин рекомендует варить щи, компоты и даже варенье.

Андрей Бухаров, житель Фаниполя:

Тогда не надо было бы столько больниц. Нагрузка на врачей снизилась бы. Тогда у нас будет самая здоровая нация, наши хоккеисты победят канадцев.

Над диверсификацией экспорта и поиском новых рынков сбыта ломают головы не только чиновники. Минчанин Владислав Терещенко сообщил оператору горячей линии, что готов продвигать белорусскую продукцию в Африке. Предприимчивого мужчину мы отыскали. И оказалось, что он совсем не шутит.

Владислав Николаевич – инженер-механик, более 15-ти лет работает в Гвинее. Там вместе с российскими коллегами строит дороги. Мужчина недоволен: на африканских прилавках одни китайские товары, а могли бы быть белорусские!

Владислав Терещенко, житель Минска:

Я хочу, чтобы Беларусь была представлена на африканском рынке. Если есть интерес у предприятий, я готов помогать и в продаже техники, и в продаже шин.

В Африку Владислав Николаевич улетает в сентябре, поэтому еще 2 месяца готов принимать заявки от отечественных производителей. В совершенстве знает французский, так что вполне себе белорусский консул в Гвинее.

Сотни проблемных вопросов и инициатив. На каждый из них отреагируют в самые сжатые сроки. Колонке дадут напора, автобусы прибавят в длине, ну, и до далекой Гвинеи когда-нибудь доберутся товары под знаком BY!