С 7 декабря движение всех видов транспорта по ул. Программистов в Минске закрывается на полгода

Новости Беларуси. Полгода ремонта. Движение всех видов транспорта по улице Программистов закрывается с 7 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Следующие шесть месяцев здесь будут проводить дорожно-строительные работы. На участке уже сейчас меняют теплосети.

Общественный транспорт минует участок по улицам Руссиянова и Скорины. Автобусы № 25, 27 и 64 изменят привычный маршрут, в таком графике они будут работать до июля.