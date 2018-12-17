«Загорелась раньше времени и обожгла мне руки». Выбираем безопасные петарды

Почему обычная гирлянда может быть опасна для жизни, а новогодняя сказка может превратиться в настоящий кошмар, рассказываем в программе «Добро пожаловаться». Грохот фейерверков, звон хлопушек и петард – без этого не обходится ни один Новый год. Традиция отмечать праздник шумно пришла из Китая, там считают, что грохот пороховых зарядов отпугивает злых духов.

И если раньше наслаждаться зрелищным салютом могли себе позволить только единицы, то сегодня такое развлечение стало доступно практически каждому. Однако шумный праздник может обернуться несчастьем, если в руках окажется снаряд сомнительного качества. Решил сэкономить на празднике и минчанин Герман Баранов. Новогоднее развлечение чуть не закончилось для парня трагедией.

Герман Баранов:

В прошлом году перед Новым годом пошли с друзьями на рынок за петардами. Не было инструкции на русском языке. Но приблизительно знали, как ими пользоваться. Они были очень дешёвые, и соответственно, на качестве это сказалось. Достал свечу, зажёг фитиль. А она загорелась раньше времени и обожгла мне руки. Лететь должны были вверх, но летели в любом направлении. Хорошо, что не было людей, потому что запускали мы на стадионе. Небольшой шрам остался. В следующий раз буду покупать в проверенном магазине.

Отсутствие инструкции на русском языке и сертификатов соответствия – первый признак контрафактной продукции. Из-за неисправной и некачественной пиротехники в прошлом году в Беларуси пострадало более 30 человек. Сергей Игнатович, начальник отдела взрывотехнических экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз РБ:

Классический пример – это мортиры с разным количеством выстрелов выпускаются. Там установлены правилами, которые написаны на этикетке, минимальные и безопасные расстояния. Очень много случаев, когда пытаются запускать прямо во дворах. В среднем, безопасное расстояние составляет для мортиры для выстрела на 30 метров – порядка 50 метров. У нас во дворах это расстояние, в принципе, не выдерживается.

Бывают случаи, когда около домов делают. Они часто залетают в окна людям, повреждают автомобили. Особенно, если они (мортиры – ред.) плохо укреплены. Её после нескольких выстрелов выворачивает, она становится на бок, а процесс-то идёт! И они начинают отстреливаться куда попало, попадают в имущество. Чтобы фейерверки и петарды принесли только положительные эмоции, специалисты рекомендуют покупать их в специализированных магазинах. Денис Пахольчик не первый год продаёт пиротехнику. Мужчина уверяет: остаться на плаву в таком бизнесе непросто. Тем, кто пренебрегает правилами, торговое место попросту не предоставят. Ведь такие точки продаж – на контроле милиции и МЧС. Сергей Игнатович:

Пиротехника должна быть обязательно снабжена этикеткой торговой, на которой должна быть инструкция по эксплуатации. Если это приобретается в РБ, то должен быть знак Таможенного союза. И у продавца должны быть все документы на право её реализации.

Денис Пахольчик, продавец:

К нам каждый год приходят проверки: пожарная инспекция, милиция на соблюдение приходных документов и на наличие сертификатов соответствия. Есть пиротехника, которая безопасна, её можно давать детям со второго класса. Это типа бенгальский огонь, в народе называется «чеснок». Он просто кидается об землю – маленький такой взрыв. Это безопасное пиротехническое изделие. Сергей Игнатович:

По допуску пиротехники на рынок у нас есть специальная сертификация. У нас есть орган сертификации РБ, который занимается исследованием пиротехники, которая приходит на наш рынок. То есть, если она отвечает установленным требованиям, то орган сертификации выдаёт документ, который даёт право продавать ее на рынке РБ. У фейерверков и салютов – самый высокий класс опасности, поэтому продавать их можно только в специализированных магазинах, а находиться такой товар должен за стеклом или в специальном сейфе. Торговать такими изделиями в открытых павильонах запрещено – они не терпят влаги. Сергей Игнатович:

Купленную пиротехнику желательно использовать в течение года. Хотя, на каждом пиротехническом изделии должен быть срок хранения.