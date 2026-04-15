Уличная мода – пообщались с минчанами о трендах весны

У меня год назад появилась собака, я выбираю постоянно спортивный стиль, но сегодня у меня день без собаки, черный топ, сверху накинула твидовый жакет, сапоги-трубы и тренч. Обязательно куплю себе к лету мюли с закругленным носиком.