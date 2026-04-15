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Уличная мода – пообщались с минчанами о трендах весны

15 апреля 2026 09:27
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Уличная мода – пообщались с минчанами о трендах весны-1

У меня год назад появилась собака, я выбираю постоянно спортивный стиль, но сегодня у меня день без собаки, черный топ, сверху накинула твидовый жакет, сапоги-трубы и тренч. Обязательно куплю себе к лету мюли с закругленным носиком. 

Уличная мода – пообщались с минчанами о трендах весны-3

Мне нравится минимализм, классика, тренд на 90-е тоже очень откликается.

Уличная мода – пообщались с минчанами о трендах весны-5

Мне больше нравится выбирать базу. Для меня важно качество, видение своей вещи.

Подробности в видео.

# Мода # Уличная мода # Мода в Беларуси

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