Уличная мода – пообщались с минчанами о трендах весны

У меня год назад появилась собака, я выбираю постоянно спортивный стиль, но сегодня у меня день без собаки, черный топ, сверху накинула твидовый жакет, сапоги-трубы и тренч. Обязательно куплю себе к лету мюли с закругленным носиком.
У меня год назад появилась собака, я выбираю постоянно спортивный стиль, но сегодня у меня день без собаки, черный топ, сверху накинула твидовый жакет, сапоги-трубы и тренч. Обязательно куплю себе к лету мюли с закругленным носиком.
Мне нравится минимализм, классика, тренд на 90-е тоже очень откликается.
Мне больше нравится выбирать базу. Для меня важно качество, видение своей вещи.
Подробности в видео.