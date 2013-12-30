Улица Могилевская в Минске. Почему она считается феноменом столичной топонимики?

Сады-огороды через дорогу от высоток и неизменный стук колес. Улица Могилевская – феномен столичной топонимики. Старая и новая. Могилевских улиц две. Они параллельны друг другу и с одинаковой нумерацией.

Биография улицы начинается в конце XIX века и связана с открытием железной дороги. Постепенно за железнодорожным вокзалом селятся люди, формируется жилой район Уборки. Свое название он получил от былой Неморшанской рощи. Бора, на месте которого выросла деревянная застройка.

Правда, тогда минчане знали улицу Могилевскую как Кирилловскую. Мужские имена в дореволюционном городе – не редкость. Например, по соседству проходили Дементьевская и Григорьевская. А вот «лабиринт» на Могилевской был во все времена.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

На том месте, где мы стоим сейчас, когда-то проходил Могилевский переулок. Его деревянные домики теснились около железной дороги. И здесь начиналась, собственно, Могилевская улица. Вот, что написано в справочнике Яхимовича «Весь Минск» за 1911 год: «Кирилловская улица имеет по два дома №№ 66, 71, 73, 81 и 84. Нумерация непоследовательная и перепутана четная с нечетной. Причем, дома №№ 66, 81 и 84 расположены и на правой, и на левой сторонах улицы».

Море деревянных домов в районе от железной дороги на Брест до путей на Гомель в середине 70-х начали постепенно сносить. Так появилась новая трасса улицы Могилевской с высотками. Старую же часть не переименовали и даже сохранили нумерацию.

Пожарная каланча на современной Могилевской сегодня – как эхо 50-х. В советские времена она еще возвышалась над деревянной застройкой и сегодня теряется на фоне многоэтажек.

Прямо через дорогу – вход в метро на станцию «Институт культуры», которая появилась в сетке города в 1984 году. Правда, выход установили только в 90-е. Чудом сохранилось фото 20-летней давности этого места. Вся атмосфера старой Могилевской – на одной карточке.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Посмотрите: маленькие домики, видна знаменитая железнодорожная баня, в которую ходило все окрестное население, и вход в метро на этом почти деревенском фоне смотрится совершенно инородным. И остался вот этот тир, который чудом уцелел и чудом работает до сих пор.

Уютный двор Могилевской, 30. Здесь можно снимать сцены послевоенного Минска. Типичная двухэтажка, сарай во дворе, колонка и привычный шум поездов. Здесь все сохранилось так же, как и 60 лет назад. Исключение – яркая ограда у полотна железнодорожных путей. Местная достопримечательность и вовсе норовит превратить этот уголок Минска в объект экскурсии.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Замечательное дерево, сук которого здорово напоминает голову какого-то загадочного быка. Вот такой была улица Могилевская в 70-е годы.

Когда-то весь этот пустырь был усыпан деревянными домиками с резными ставнями. В списке не только послевоенная архитектура, но и дореволюционные владения. Один из домов принадлежал инженеру железной дороги. И хоть от прежней Могилевской здесь мало что осталось, в современный Минск нас возвращают разве что спутниковые антенны.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Здесь интересны улочки, которые здесь когда-то начинались. Вот красивый переулок. Сейчас, конечно, трудно понять, почему он красивый, но придите сюда «золотой» осенью и вы увидите, что он название вполне заслуживает. Дальше уходят улицы Уфимская, Ново-Уфимская, которые там, потом, где-то далеко пересекаются и сливаются в одну.

Примерно лет 40 назад здесь сходились улицы Могилевская и Толстого. О путепроводе тогда не мечтали, был огромный переезд с долгими очередями у шлагбаума и пробками. Ситуацию спас новый железнодорожный мост, который построили в начале 80-х годов. Улица Толстого стала широкой магистралью, разрезала Могилевскую пополам, две части стали существовать автономно, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Вот, мы перешли через улицу Толстого и по пути на Могилевскую находимся на перекрестке Студенческой улицы и Студенческого переулка.

Студенческая улица также неслучайна. Когда-то она доходила вплоть до педагогического института. До войны здесь царил образовательный дух, квартировались студенты. 1946, 1925 и даже 1913 года XX века. Реставрация домов-старожилов впечатляет. Немало шедевров деревянной архитектуры родом из XIX века перевозили в столицу из деревень.

От Полоцкой, Тифлисской, Борисовской улиц на этой поляне остались лишь тени. Однако этому зданию снос не угрожает. Мемориальная доска свидетельствует, что здесь была штаб-квартира организации «Андрюша», которую возглавлял Николай Кедышко – герой Советского Союза. Адрес остался неизменным – Могилевская, 68.

Интересно, что все путешествие по Могилевской проходит по правой ее стороне, так как левой части у старой улицы не было. Правда, когда застройка Могилевской заканчивается, ситуация меняется. Еще несколько лет назад тут находился дом, который позже сгорел.

Всего несколько зданий продолжают левую линию улицы. 7-й дом, 1910 года постройки, и воскресная школа, напротив которой располагается молитвенный дом.

Застройка прекращается, однако улица продолжается. Перекресток Аранской, Володько и Могилевской – вот финальная точка в истории улицы.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Мы стоим на уникальном месте – на пересечении Могилевской улицы с Могилевской улицей. Вот – старая трасса Могилевской, по которой мы совершили прогулку, вот – новая трасса современной Могилевской улицы, а старая Могилевская уходила дальше. Посмотрите, там сзади два ряда деревьев, которые заканчиваются синим забором. Вот это старая трасса старой Могилевской улицы. Там тоже когда-то были домики, мебельная фабрика, но сейчас осталась только пешеходная тропинка.

Хозяева старой Могилевской стараются облагородить свои дома, обшивают сайдингом. Жаль, уникальный район сегодня «на чемоданах». Здесь пройдет тоннель третьей линии метро. Жильцы Студенческой признаются, что уже получают новые квартиры. Спешите познакомиться с 300-летней улицей, ведь прогулка по Могилевской – как путешествие во времени по родному городу.