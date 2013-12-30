Митрополит Павел: Пишут, что в Беларусь едет консерватор, который ненавидит атеистов, коммунистов, геев и Запад. Вы знаете, это неправильно сказано...

Новости Беларуси. На неделе стало известно, что Митрополит Филарет, который 35 лет возглавлял Белорусскую православную церковь, уходит на пенсию. Такое решение принял Священный синод. На смену Владыке придёт Митрополит Павел - до сих пор он возглавлял рязанскую митрополию. С утверждением в должности Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Павла поздравил Александр Лукашенко.

Глава государства выразил убежденность в том, что новый руководитель Белорусского Экзархата сделает всё возможное для сохранения и развития традиций соработничества государства и церкви. Также Президент направил обращение со словами уважения и признательности покидающему свой пост Митрополиту Филарету: именно он стоял у истоков возрождения православия в Беларуси. Ну а наша съемочная группа на неделе отправилась в Рязань, откуда в ближайшие дни в Беларусь прибудет Митрополит Павел.

Митрополит Минский и Слуцкий, патриарший экзарх всея Беларуси Павел (в миру – Георгий Васильевич Понамарев) родился 19 февраля 1952 года в Караганде. По национальности – русский. Крещен в детстве старцем Севастьяном (Фоминым), ныне этот священник причислен к лику святых.

Окончил Московскую духовную Академию. Имеет степень кандидата богословия и почетную степень доктора искусств и науки. В 80-х возглавлял русскую духовную миссию в Иерусалиме. В 90-х управлял патриаршими приходами в США и Канаде. В 1999 - назначен епископом Венским и Австрийским.

С 2003 года - архиепископ Рязанский и Касимовский. А в 2011 возведен в сан Митрополита и возглавил вновь созданную Рязанскую митрополию. 25 декабря 2013 года Владыка Павел назначен преосвященным митрополитом Минским и Слуцким, патриаршим экзархом всея Беларуси.

Почти два десятилетия служения на западе и вот уже 10 лет управления одной из древнейших православных епархий России. Рязанской кафедрой за её семисотлетнюю историю руководили десятки выдающихся иереев. Шутка ли сказать: восемь из них причислены православной церковью к лику святых. Однако для сегодняшнего поколения рязанцев Владыко Павел один из главных духовных авторитетов.

Василий Нелидкин, студент Рязанской православной духовной семинарии:

Каждый студент берет с него пример, как с внешнего облика, так и отношению к окружающим, как он проповедует.

Попечение архипастыря о молодом поколении священников трудно не заметить. Общение со студентами для Владыки Павла – дело регулярное. Кроме всего прочего, это ещё и возможность вспомнить свои семинарские годы.



Павел, митрополит Минский и Слуцкий, Патриархший экзарх всея Беларуси:

Мое поступление в семинарию было осознанным шагом, потому что я стал знакомиться с жизнью церкви, я видел, что происходит у нас на приходе, как живут благочестивые священники. То, что я видел в светской жизни, меня это не устраивало. Мой уход в семинарию – это был протест светскому, атеистическому образу жизни. Я не хотел жить так, как живут все, мне это не нравилось. Но когда я поступил в семинарию и познакомился с жизнью в ней, я понял, что «попал в свою тарелку». Мне это нравилось, мне все нравилось в церкви. Я решил посвятить себя служению церкви, служению Богу.

Задачу возродить высокий уровень Рязанской духовной семинарии, Владыко Павел поставил в первые дни своего служения здесь. Сегодня это - один из лучших духовно-образовательных центров России. Семинаристы учатся в стенах древнейшего Спасо-Преображенского мужского монастыря. И это ещё одна заслуга архиерея. Это при нём духовное сердце края - Рязанский Кремль - вновь наполнился полноценной жизнью. За тем, как митрополит Павел убеждал высоких начальников в том, что святыни - это не музейные экспонаты, следил весь православный мир.



Павел, митрополит Минский и Слуцкий, Патриархший экзарх всея Беларуси:

Мне музейные работники сделали такой имидж, такую создали рекламу, что не только в Европе, но и в Латинской Америке знают про рязанский Кремль. Приезжаю в Буэйнос-Айрэс или в Рио-де-Жанейро, в Чили... Представляюсь: архиепископ Рязанский, Касимовский Павел.. А они: О, Кремль, Рязань!

27 гектаров сплошной исторической застройки. Более тридцати памятников архитектуры. Всё это более 500 лет строилось исключительно на деньги православных верующих. Это сегодня отец Евгений благочинный кафедрального собора Рязани. А впервые, тогда ещё семикласник Женя Аленин, пришёл сюда вместе с учительницей на экскурсию в музей.



Евгений Аленин, иерей прихода Рязанского кафедрального Христорождественского собора:

Владыко сумел найти такие аргументы, чтобы убедить музейное сообщество и все заинтересованные стороны в том, что иконы, которые находились в музейных запасниках, должны быть в храме, в литургическом пространстве. И теперь мы, верующие рязанской земли, благодаря Владыке Павлу имеем возможность молиться перед чудотворными иконами.



Абсурдно, но ещё пару лет назад для того, что бы помолится у самой почитаемой иконы Рязанщины «Божьей матери Феодотьевской» верующие каждый раз писали прошение руководству музея. Теперь же всё изменилось: чудотворную икону и десятки других святынь вернули православным.



Галина Дудина, прихожанка Архангельского собора Рязанского кремля:

Без молитвы и дня не проходит, ни минуты. И Матери Божья слышит и помогает. И в радости и в печали.

Отстаивать интересы церкви и идти в этом до конца - жизненное кредо Владыки Павла. Чего стоит один только суд с коммунистической партией Израиля в период его служения на Святой земле.



Павел, митрополит Минский и Слуцкий, Патриархший экзарх всея Беларуси:

Поднялся такой скандал. Дошло до Горбачёва, генерального секретаря. Генеральный секретарь Израиля звонил Горбачеву... Меня хотели загнать, как говорится, за Можай. И только благодаря митрополиту Филарету удалось избежать гонения. Это был конец 87 года, начало 88 года.



В восьмидесятые митрополит Павел работал под началом будущего предстоятеля Белорусской православной церкви митрополита Филарета. А 25 декабря 2013 года сменил его на этом служении. Кстати, в Беларуси Владыко Павел бывал лишь дважды – в 1986 и 2013 году. Однако, ситуация в стране архипастырю известна хорошо.



Павел, митрополит Минский и Слуцкий, Патриархший экзарх всея Беларуси:

Меня радует, что Александр Григорьевич прекрасно знает ситуацию в стране, знает значение церкви и веры для людей. Меня радует его искреннее расположение к церкви. При таком добром отношении, конечно, думаю, будем заниматься соработничеством: каждый будет выполнять свое дело, нести свою миссию.

Я видел огромную разницу, что есть в Беларуси и здесь у нас. В Минске можно в любое время и днем, и ночью выйти, вы можете ходить без охраны, на вас никто не нападет, не ограбит. Люди уже увидели перемены к лучшему, и я думаю, что люди поймут, кто их руководитель.

Ни у кого, может быть, даже не возникнет мысли изменить направление, по которому сегодня идет белорусский народ и Беларусь в целом. Теперь мы будем вместе молиться и трудиться. Я буду делать все возможное, чтобы мир и благословения пребывали на благословенной белорусской земле.

А вот мнения о новом экзархе в самой Беларуси после сообщения о его назначении, появились самые противоречивые. Особенно отличились завсегдатаи интернет-форумов. Вместо объективной информации – досужие домыслы и штампы. И это при том, что не один год митрополит Павел отвечал на любые вопросы в регулярных телепередачах. Эти записи доступны сегодня любому пользователю глобальной сети.



Павел, митрополит Минский и Слуцкий, Патриархший экзарх всея Беларуси:

Мне показали статью, там сказано, что к нам едет консерватор, который ненавидит атеистов, коммунистов, геев и Запад. Вы знаете, это неправильно сказано. Я не могу ненавидеть или презирать людей, я должен всех любить. Я не должен осуждать священников и мирян, которые придерживаются этих взглядов. Но как православный священник я должен сказать: друзья мои, я вас не сужу, но сожалею, сочувствую, что вы стоите на пути гибельном. Осуждать мы должны не людей, а грех, пороки и страсти.

Трезво оценивает митрополит Павел и современные западные ценности. Годы службы в Европе и Америке дали бесценный опыт.



Павел, митрополит Минский и Слуцкий, Патриархший экзарх всея Беларуси:

Если это демократия – западное благо, зачем вы так навязываете его разными путями, и подкупаете? И Болотная. И сейчас на Крещатике что творится... Если западные ценности настолько благи для людей, зачем вы их навязываете? Предложите, и люди сами к вам пойдут. А посмотрите на Югославию, на Ливию, Египет... Если это благо, посмотрите как это благо быстро заканчивается.

Так что я не против западных ценностей нравственных или духовных, но не нужно нас загонять.



Пока же движение на Запад для митрополита Минского и Слуцкого Павла ограничится пределами Белорусского экзархата Русской православной церкви. На старом месте осталось завершить последние дела и - в путь.



Павел, митрополит Минский и Слуцкий, Патриархший экзарх всея Беларуси:

Мне сейчас говорят: почему вы с грустью уезжаете? Конечно с грустью, ведь я полюбил этот край, этот народ. Так что, спрашивают, Буларусь уже не полюбите? Нет, друзья, вы не совсем правильно понимаете христианскую любовь. В нашем сердце хватит места для всех.

Я ему говорю - Ваше святейшество, я так полюбил рязанский край, может кто другой? А он говорит: Владыка, вы полюбите Беларусь, этот прекрасный край, страну, народ, потому что это - православные славяне. Имея такое напутствие и благословение от святейшего Патриарха Кирилла, я уверен, что еду в благословенную страну в Беларусь.



Это интервью вновь назначенный митрополит Минский и Слуцкий Патриархший экзарх Всея Беларуси Павел дал телеканалу СТВ на кануне. 29 декабря Рязань прощалась со своим архииереем. Рязанский кафедральный собор с трудом уместил всех пришедших на торжественную литургию.



Ольга Парфёнова, прихожанка Рязанского кафедрального Христорождественского собора:

За время служения Владыку Павла мы на Рязанской земле очень полюбили. А сейчас я испытываю чувство осиротения.



Торжественная служба в Рязанском Кафедральном соборе завершилась всего несколько минут назад. Верующим представили нового предстоятеля. Им стал митрополит Вениамин, ранее занимавший кафедру в Пензе. Знакомство же белорусских верующих со своим новым экзархом должно произойти через неделю. Планируется, что Митрополит Минский и Слуцкий Павел прибудет в Минск накануне Рождества Христова, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.