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С 1 января в метро Минска начнут продавать проездные на определенное количество поездок – от 5 до 60

30 декабря 2013 07:19
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Новости Беларуси. В минском метро с 1 января начнут продавать проездные на определенное количество поездок – от 5 до 60. Предполагается, что такой вариант предпочтут люди, которые не часто пользуются услугами подземки. Среди них – пенсионеры, мамы, находящиеся в отпуске по уходу за детьми, гости столицы.

Срок действия таких проездных ограничивается двумя месяцами. То есть поездки, которыми пополнилась бесконтактная смарт-карта, нужно использовать в течение этого периода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Минское метро

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