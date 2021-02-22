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Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в Сочи на высоте 1389 метров над уровнем моря

22 февраля 2021 10:08
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Новости Беларуси. 22 февраля состоится встреча Александра Лукашенко с его российским коллегой. Переговоры пройдут в формате «один на один», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в Сочи на высоте 1389 метров над уровнем моря-1

Президенты двух стран обсудят состояние и перспективы развития сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы.

Известно, что президенты встретятся уже в самое ближайшее время на высоте 1389 метров над уровнем моря.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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