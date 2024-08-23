Иванец: качество образования должно быть брендом Беларуси, и к этому есть все предпосылки

Качество образования должно быть брендом нашей страны, и к этому есть все предпосылки – заявил министр образования Андрей Иванец на столичном педагогическом форуме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Качество образования должно быть брендом нашей страны, и к этому есть все предпосылки – заявил министр образования Андрей Иванец на столичном педагогическом форуме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси сильная система контроля знаний учащихся, растут проходные баллы в вузы и колледжи, вводятся новые предметы в школах. Особое внимание патриотическому воспитанию. Четкая гражданская позиция и любовь к Родине – лейтмотив следующего учебного года. Во всех школах каждый месяц будет проводиться информационный час на тему геноцида белорусского народа во время войны. Пособия для учащихся разработаны совместно с Генеральной прокуратурой. В школах также появятся новые образовательные проекты как для учащихся, так и для педагогов.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Наши 10-классники уже с 1 сентября будут изучать новый учебный предмет «История Беларуси в контексте всемирной истории». Это не просто переработанное учебное пособие, фактически это мировоззренческая, оценочная работа наших историков на те события, которые происходили на территории нашей страны с древних времен до современности. И это очень важно.
Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Мы апробируем платформу Московская цифровая школа и на ее базе создадим свое единое пространство, которое будет называться Минская цифровая школа. Она будет интегрироваться в систему города Минска умный город. Это новшество. В нем будет участвовать в экспериментальном режиме 10 учреждений образования, и в результате мы получим свою уникальную цифровую систему.
Также до конца года шесть колледжей, находящихся в структуре вузов, перейдут в ведомство города. В них будут готовить кадры для потребностей Минска. На традиционном для августа педагогическом форуме обсудили самые насущные вопросы развития системы образования. Отметили и лучших в профессии. Среди них как ветераны, так и молодые педагоги.
Екатерина Тамашевич, учитель музыки средней школы № 165 Минска:
Работаю в учреждении образования уже 18 лет. Горжусь своей профессией. Безумно люблю детей. Я считаю, что профессионализм педагогического коллектива всей республики позволяет преодолевать любые трудности, любые препятствия на пути к совершенствованию человека, ребенка. Наша задача в первую очередь воспитать достойных граждан нашей республики.
Столичное образование давно по праву считается передовым. В минских школах открыто более 200 классов профессиональной направленности. Около 80 % особенных детей интегрированы в обучение, продолжает развиваться и образовательная инфраструктура: ежегодно возводятся новые объекты – детские сады и школы.