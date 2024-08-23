Иванец: качество образования должно быть брендом Беларуси, и к этому есть все предпосылки

Качество образования должно быть брендом нашей страны, и к этому есть все предпосылки – заявил министр образования Андрей Иванец на столичном педагогическом форуме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси сильная система контроля знаний учащихся, растут проходные баллы в вузы и колледжи, вводятся новые предметы в школах. Особое внимание патриотическому воспитанию. Четкая гражданская позиция и любовь к Родине – лейтмотив следующего учебного года. Во всех школах каждый месяц будет проводиться информационный час на тему геноцида белорусского народа во время войны. Пособия для учащихся разработаны совместно с Генеральной прокуратурой. В школах также появятся новые образовательные проекты как для учащихся, так и для педагогов.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Наши 10-классники уже с 1 сентября будут изучать новый учебный предмет «История Беларуси в контексте всемирной истории». Это не просто переработанное учебное пособие, фактически это мировоззренческая, оценочная работа наших историков на те события, которые происходили на территории нашей страны с древних времен до современности. И это очень важно.

Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Мы апробируем платформу ​Московская цифровая школа и на ее базе создадим свое единое пространство, которое будет называться Минская цифровая школа. Она будет интегрироваться в систему города Минска умный город. Это новшество. В нем будет участвовать в экспериментальном режиме 10 учреждений образования, и в результате мы получим свою уникальную цифровую систему.

Также до конца года шесть колледжей, находящихся в структуре вузов, перейдут в ведомство города. В них будут готовить кадры для потребностей Минска. На традиционном для августа педагогическом форуме обсудили самые насущные вопросы развития системы образования. Отметили и лучших в профессии. Среди них как ветераны, так и молодые педагоги.