Западные государства прекратят поставки вооружения Киеву, если украинская армия не покажет результаты на фронте с использованием уже переданного оружия.

Запад просто откажется снабжать Киев, пишет РИА Новости со ссылкой на Associated Press. По словам автора публикации Барри Хаттона, киевскому режиму необходимо осуществить не одну контрнаступательную операцию в ближайшее время, но без военной поддержки Америки по части вооружений и специальной техники для ведения боевых действий у Украины нет шанса на победу.

Ранее украинский лидер Зеленский заявлял, что начинать контрнаступательную операцию ВСУ пока не могут из-за недостаточного наличия вооружений. Сообщал он и о том, что некоторые западные страны поставляют Киеву неработающую технику для ведения боев. Многие западные политики отмечают, что переломный момент для Украины наступит уже в текущем году, прогнозируя ее поражение.

Ранее бывший советник Пентагона Макгрегор сообщил о катастрофическом положении ВСУ в Артемовске. Он убежден, что в ближайшее время украинские военные там сложат оружие, ведь возможности добраться до воинских частей, чтобы их снабдить вооружением, у Киева нет (здесь подробности).