«Меня муж избивает». Как справиться с домашним насилием? Анонс специального репортажа на СТВ

Новости Беларуси. Когда молчать – не выход. Ежегодно в нашей стране поступает порядка 80 тысяч обращений о домашнем насилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В четырех стенах агрессоры тиранят своих жертв – детей, супругов, партнеров, и это остается скрытым от чужих глаз. Многие не представляют, где искать помощи и поддержки.
Истории, которые будоражат сознание и не укладываются в голове. Смотрите 25 ноября специальный репортаж Кристины Сущени сразу после информационного часа.
Бьет не значит любит.