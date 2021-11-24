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«Меня муж избивает». Как справиться с домашним насилием? Анонс специального репортажа на СТВ

24 ноября 2021 12:10
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Новости Беларуси. Когда молчать – не выход. Ежегодно в нашей стране поступает порядка 80 тысяч обращений о домашнем насилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В четырех стенах агрессоры тиранят своих жертв – детей, супругов, партнеров, и это остается скрытым от чужих глаз. Многие не представляют, где искать помощи и поддержки.

Истории, которые будоражат сознание и не укладываются в голове. Смотрите 25 ноября специальный репортаж Кристины Сущени сразу после информационного часа.

Бьет не значит любит.

«Меня муж избивает». Как справиться с домашним насилием? Анонс специального репортажа на СТВ-1

В процессе конфликта берет нож и нападает на меня.

«Меня муж избивает». Как справиться с домашним насилием? Анонс специального репортажа на СТВ-4

Бабушка позвонила и рассказала, как зять насилует ее малолетнюю внучку.

«Меня муж избивает». Как справиться с домашним насилием? Анонс специального репортажа на СТВ-7

Говорит: хорошо, что тебя еще к батарее не приковал.

Что происходит за закрытыми дверями в идеальных с виду домах?

«Меня муж избивает». Как справиться с домашним насилием? Анонс специального репортажа на СТВ-10

Звонят в разных ситуациях. Иногда звонят, говорят: меня муж избивает. Что мне делать?

«Меня муж избивает». Как справиться с домашним насилием? Анонс специального репортажа на СТВ-13

Как вы тут живете?

«Меня муж избивает». Как справиться с домашним насилием? Анонс специального репортажа на СТВ-16

Днем он начал бить и лезть к ней. Забирает у нее пенсию.

# Насилие # общество # Кристина Сущеня # Фотофакт

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