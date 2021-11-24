«Меня муж избивает». Как справиться с домашним насилием? Анонс специального репортажа на СТВ

Бьет не значит любит.

Истории, которые будоражат сознание и не укладываются в голове. Смотрите 25 ноября специальный репортаж Кристины Сущени сразу после информационного часа.

Новости Беларуси. Когда молчать – не выход. Ежегодно в нашей стране поступает порядка 80 тысяч обращений о домашнем насилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В четырех стенах агрессоры тиранят своих жертв – детей, супругов, партнеров, и это остается скрытым от чужих глаз. Многие не представляют, где искать помощи и поддержки.

В процессе конфликта берет нож и нападает на меня.

Бабушка позвонила и рассказала, как зять насилует ее малолетнюю внучку.

Говорит: хорошо, что тебя еще к батарее не приковал.

Что происходит за закрытыми дверями в идеальных с виду домах?