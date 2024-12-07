Как избавиться от постоянного насморка зимой – рассказал врач

Зимой вазомоторный ринит может стать большой проблемой для многих людей. Это хроническое заболевание, которое характеризуется нарушениями секреции и деятельности сосудов слизистой оболочки носа, что приводит к постоянному насморку и чиханию.

Борис Давидюк, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:

В зимний период такие люди могут отмечать усиление заложенности носа, усиление слизистого отделяемого из носа. И, конечно же, из-за перепадов температуры и влажности в помещении, на улице в отопительный сезон таким людям начинает закладывать нос. Особенно это начинает ощущаться в период, когда человек, допустим, ложится спать, в помещении воздух сухой, нос закладывает. Заложенный нос, человек вынужден дышать ртом, начинает храпеть, досаждать своим домочадцам храпом.

Возникновение заболевания, как правило, связано с искривлением носовой перегородки, травмами, неблагоприятными бытовыми условиями, например, работе на вредном производстве, а также из-за заболевания вегетативной нервной системы.

Борис Давидюк:

Как самостоятельное заболевание бывает вазомоторный ринит, но чаще распространен как один из симптомов заболевания либо околоносовых пазух, заболевания нервной системы, эндокринных заболеваний и заболеваний внутренних органов. Сам по себе вазомоторный ринит снижает качество жизни, потому что человек вынужден ходить с платком, сморкаться. Что-то стекает (слизь) по задней стенке, вызывает першение в глотке. Вынужден пользоваться какими-то каплями. У некоторых вырабатывается зависимость от сосудосуживающих капель. Зимой риск заболевания вазомоторным ринитом увеличивается из-за перепадов температур, сухости воздуха и уменьшения естественной защиты организма. Холод сушит слизистую оболочку носа, что может вызвать ее раздражение.

Борис Давидюк:

В первую очередь необходима, конечно, диагностика, то есть осмотреть пациента, выявить какие-то причины, по которым развился этот вазомоторный ринит, и уже выбирать тактику лечения. При обращении пациента с вазомоторным ринитом, конечно же, будет выполнено исследование рентгенологическое околоносовых пазух либо рентгенограмма обзорная или 3D томография пазух, магнитно-резонансная томография. Дальше будет уже выбрано лечение. То есть оно может быть консервативным. То есть различные спреи, препараты, орошение слизистых носа растворами морской воды, допустим.

Пациентам с вазомоторным ринитом важно изменить свой образ жизни. Регулярная физическая активность улучшает состояние слизистой оболочки носа. Он начинает дышать лучше. Нелишним будет и установить дома увлажнитель воздуха. Соблюдая профилактические меры и следуя рекомендациям специалистов, можно избежать обострения заболеваний зимой и сохранить здоровье носа и дыхательных путей. Борис Давидюк:

В случае неэффективности консервативного лечения выполняются хирургические операции различного объема. То есть минимальную операцию можно выполнить амбулаторно, прижигание сосудов нижних носовых раковин. Есть специальные аппараты, под местной анестезией амбулаторно можно сделать операцию, и человек где-то через час может идти домой. Если у человека искривление носовой перегородки имеется или воспалительный процесс в околоносовых пазухах, естественно, придется выполнить операцию, санирующую на околоносовой пазухе, выполнить исправление дефектов носовой перегородки.