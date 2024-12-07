Где создают шедевры, покоряющие музеи? Посетили творческую мастерскую пансионата «Гармония»

Алина Трус, корреспондент: Тонко чувствовать этот мир – искусство, а умение отразить свои впечатления на холсте – настоящее мастерство. Иногда в этом помогает особый дар.

В творческой мастерской пансионата «Гармония» каждый день создаются настоящие шедевры, которые покоряют музеи. Валерий Максимович – художник со стажем. Пишет разнообразные картины маслом уже семь лет. Он один из немногих, кто быстро овладел техникой живописи мастихином, поэтому кисти нужны далеко не всегда. Яркие мазки наносит шпателем.

Валерий Максимович, художник:

Мечта была с детства. Рисовал картинки, когда-нибудь напишу маслом. Получилось в интернате написать несколько картин маслом. Недавно написал картину «Беларусь – мая Радзіма». Для меня это образ семьи, Родины, девушка-весна. Видимо, вложил кусочек моего сердца, кусочек моей души. Мне очень нравится эта картина.

Еще один талантливый художник Александр Асанович увлекся рисованием еще в школе, но познавать изобразительное искусство на профессиональном уровне начал четыре года назад. Больше всего любит пейзажи. В природе мастер находит красоту, безмятежность и вдохновение. Сейчас работает над натюрмортом, но не простым, а с философским смыслом.