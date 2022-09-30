Уходят в зимнюю спячку. Сезон работы городских фонтанов завершается 30 сентября

Завершение сезона проходит довольно просто: специалисты сперва отключают оборудование, а после готовят фонтаны к зиме, а именно консервируют их, демонтируют некоторые узлы, вымывают чаши. На обслуживании у «Минскзеленстроя» порядка 40 рукотворных гейзеров. И каждый из них необходимо тщательно подготовить к долгосрочному отпуску, чтобы после него все работало исправно.