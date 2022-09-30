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Уходят в зимнюю спячку. Сезон работы городских фонтанов завершается 30 сентября

30 сентября 2022 06:23
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Новости Беларуси. Уходят в зимнюю спячку. 30 сентября последний рабочий день у городских фонтанов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уходят в зимнюю спячку. Сезон работы городских фонтанов завершается 30 сентября-1

Завершение сезона проходит довольно просто: специалисты сперва отключают оборудование, а после готовят фонтаны к зиме, а именно консервируют их, демонтируют некоторые узлы, вымывают чаши. На обслуживании у «Минскзеленстроя» порядка 40 рукотворных гейзеров. И каждый из них необходимо тщательно подготовить к долгосрочному отпуску, чтобы после него все работало исправно.

# Архитектура # общество # Фотофакт

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