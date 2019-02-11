Электронный дневник: 13 минских школ полностью отказались от бумажного варианта

Как приживается в Минске такое нововведение, как электронный дневник, узнаем в программе «Большой город».
Марина Ильющеня, начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Комитета по образованию Мингорисполкома:
Электронный журнал, электронный дневник – данный сервис введён из 242 учреждений общего и среднего образования в 137 учреждениях города Минска. В 13 из этих 137 учреждениях образования уже отказались от ведения бумажного варианта дневников.
Введение данного сервиса и электронного журнала получает огромное количество положительных отзывов. Как со стороны родителей, так и со стороны учащихся.
Мы видим, что сегодня развивается мир, он не стоит на месте. Сегодня для наших школьников оптимально взять телефон и там, в органайзер свой внести пометки, чем взять какую-то записную книжку и там для себя спланировать какие-то мероприятия.
Также и родители очень мобильны. Сегодня использование этого сервиса позволяет быть в курсе всех событий, которые происходят в учреждении образования, какие мероприятия запланированы, какая успеваемость у ребёнка, своевременно ли ребёнок пришёл в учреждение образования или он опоздал, как он выполнил контрольную работу, познакомился с домашним заданием.
Поэтому сегодня учреждения образования на 100% у нас подключены к оптоволокну – это скоростной Интернет. Созданы все условия в учреждениях образования и компьютерная база.
Есть задвоенность – это бумажный дневник, бумажный журнал, к сожалению. Но это тот документ, который сегодня является основным документом учреждения образования. К нему предъявляются требования по хранению, имеет свой срок хранения. Поэтому этот вопрос, я думаю, решаем, и в ближайшее время он будет решён. А то, что необходимо развивать использование данного сервиса и более активно внедрять, – я думаю, да. Потому что даже за этот год значительно количество школ прибавилось, и стали участниками использования электронного журнала, электронного дневника.