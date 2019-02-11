Электронный дневник: 13 минских школ полностью отказались от бумажного варианта

Марина Ильющеня, начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Комитета по образованию Мингорисполкома: Электронный журнал, электронный дневник – данный сервис введён из 242 учреждений общего и среднего образования в 137 учреждениях города Минска. В 13 из этих 137 учреждениях образования уже отказались от ведения бумажного варианта дневников.

Как приживается в Минске такое нововведение, как электронный дневник, узнаем в программе «Большой город» .

Введение данного сервиса и электронного журнала получает огромное количество положительных отзывов. Как со стороны родителей, так и со стороны учащихся.

Мы видим, что сегодня развивается мир, он не стоит на месте. Сегодня для наших школьников оптимально взять телефон и там, в органайзер свой внести пометки, чем взять какую-то записную книжку и там для себя спланировать какие-то мероприятия.

Также и родители очень мобильны. Сегодня использование этого сервиса позволяет быть в курсе всех событий, которые происходят в учреждении образования, какие мероприятия запланированы, какая успеваемость у ребёнка, своевременно ли ребёнок пришёл в учреждение образования или он опоздал, как он выполнил контрольную работу, познакомился с домашним заданием.