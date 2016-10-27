Программист Олег Гальцев: «Счастье в глазах родного человека – лучшая награда»!

Утреннее чаепитие с сыном – залог хорошего настроения на весь день. Сергей Геннадьевич уверенно держит чашку с горячим напитком. А 20 лет назад и подумать не мог, что такое станет возможным. Все приходилось делать лишь левой рукой. Родной сын создал для отца невозможное.

Известный миру протез очень дорогостоящий, поэтому зачастую, чтобы замаскировать повреждение, пациенты просто носят специальную перчатку. Олег же смог за два года разработать свой аналог. Причем, более надёжный и менее дорогостоящий. Его протез состоит из кисти, системы управления и гильзы. А процесс управления для удобства – максимально упрощён.

Протез надевается очень быстро и легко. Леонид Геннадьевич признаётся, с первых секунд понял, что изобретение сына очень удобное и функциональное. А ежедневные упражнения помогают быстро привыкнуть к механизму. Теперь Олег с отцом постоянно осваивают новые задания.

Конечно, протез никогда не заменит живую руку, но многие вещи становятся доступны благодаря этой разработке.

В ближайшем будущем Олег будет работать над усовершенствованием изобретения и разработкой протезов для других конечностей.

Олег признаётся, эти два года были не простыми. Когда получалось – сердце сжималось в предвкушении и восторге, но бывало, что процесс не шел, и тогда приходилось справляться с отчаянием.

Счастье в глазах родного человека – лучшая награда для белорусского изобретателя.