Электробусы появятся на дорогах Минска в декабре

Новости Беларуси. Электробусы начнут ездить по дорогам столицы уже в этом декабре. Название нового вида транспорта говорит само за себя. Электрические автобусы не требуют подключения к линии электропередач. Достаточный объем электричества машина получает от специального зарядного столба на остановке общественного транспорта.

Электробусы называют зеленым транспортом ХХІ века. У них отсутствует выброс вредных веществ, низкий уровень шума и используются чистые источники энергии.

Есть вероятность, что новый вид автобусов переманит даже заядлых автолюбителей, так как среди их преимуществ – скорость и комфорт, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Шишко, заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Наша основная цель – сохранить общественный транспорт. Не развалить его, как в некоторых странах. Сегодня Россия, Украина – они по-новому создают общественный транспорт. Мы его сегодня сохранили. Но нам надо снижать сегодня расходы на его содержание, это прежде всего, за счет скорости. Если мы увеличим скорость всего лишь на три километра в час, три автобуса мы уберем. Это шесть водителей и, сами понимаете, какие расходы.