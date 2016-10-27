Существует ли на самом деле «снежный человек»? Белорусский исследователь Михаил Голденков – о самых загадочных существах

1830 год, Непал. Британский исследователь, Брайан Ходжсон опубликовал рассказ о двуногом гиганте, покрытом темной шерстью. Он уверял, что лично видел «человека-медведя». 1951 год, знаменитый скалолаз Эрик Шиптон сфотографировал следы непонятного зверя в Гималаях. 2016 год, в СМИ снова появляются фотографии со следами неизвестного существа на маршруте, где не ступала нога человека. Серовато-коричневое создание обрастает легендами и приобретает название «йети» или «снежный человек».

Белорусский исследователь легендарных животных утверждает, что мы не можем отрицать существование того, чего не видели. Так как даже океанологи признают, что на сегодня изучено лишь 4 процента обитателей Мирового океана.

Криптозоология опирается на мифы, легенды и проверенные свидетельства очевидцев. Исследователи считают, что на Земле существуют виды животных, численность которых достаточна для самоподдержания популяций, но мала для обнаружения их зоологами существующими методами.

К современным криптидам относят бигфута, лох-несское чудовище, грифона, дракона, морского змея и многих других легендарных существ.

Любопытный факт и в том, что пару недель назад российские учёные нашли в Антарктиде уникальную бактерию, которая только на 86 процентов

генетически совпадает с уже известными науке организмами. Познание нашей загадочной планеты продолжается, музеи природы пополняются новыми экспонатами, а мировая история претерпевает изменения.