Уголовное дело за хищение топлива возбуждено в Браславском районе

Успешная посевная кампания – залог хорошего урожая. Белорусские аграрии продолжают трудиться в полях. Около 80 % всех яровых культур уже заняли отведенные площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Успешная посевная кампания – залог хорошего урожая. Белорусские аграрии продолжают трудиться в полях. Около 80 % всех яровых культур уже заняли отведенные площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем временем правоохранители проводят профилактические и мониторинговые мероприятия в АПК. Под особым контролем физическое состояние работников, сохранность горюче-смазочных материалов и имущества хозяйств, а также транспортная дисциплина. В ходе осмотра придомовой территории 52-летнего жителя Браславского района милиционеры обнаружили канистры с окрашенным дизельным топливом. Факт хищения пресечен.
Вадим Гердов, заместитель начальника УБЭП УВД Витебского облисполкома:
Установлено, что мужчина совершал хищения топлива из одного сельхозпредприятия Браславского района совместно с пятью механизаторами. Топливо скупщик использовал для собственных нужд.
Следователями возбуждено уголовное дело за хищение путем присвоения группой лиц. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления.