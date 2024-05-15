Уголовное дело за хищение топлива возбуждено в Браславском районе

Успешная посевная кампания – залог хорошего урожая. Белорусские аграрии продолжают трудиться в полях. Около 80 % всех яровых культур уже заняли отведенные площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем правоохранители проводят профилактические и мониторинговые мероприятия в АПК. Под особым контролем физическое состояние работников, сохранность горюче-смазочных материалов и имущества хозяйств, а также транспортная дисциплина. В ходе осмотра придомовой территории 52-летнего жителя Браславского района милиционеры обнаружили канистры с окрашенным дизельным топливом. Факт хищения пресечен.