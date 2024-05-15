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Уголовное дело за хищение топлива возбуждено в Браславском районе

15 мая 2024 08:02
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Успешная посевная кампания – залог хорошего урожая. Белорусские аграрии продолжают трудиться в полях. Около 80 % всех яровых культур уже заняли отведенные площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уголовное дело за хищение топлива возбуждено в Браславском районе-1

Тем временем правоохранители проводят профилактические и мониторинговые мероприятия в АПК. Под особым контролем физическое состояние работников, сохранность горюче-смазочных материалов и имущества хозяйств, а также транспортная дисциплина. В ходе осмотра придомовой территории 52-летнего жителя Браславского района милиционеры обнаружили канистры с окрашенным дизельным топливом. Факт хищения пресечен.

Уголовное дело за хищение топлива возбуждено в Браславском районе-4

Вадим Гердов, заместитель начальника УБЭП УВД Витебского облисполкома:
Установлено, что мужчина совершал хищения топлива из одного сельхозпредприятия Браславского района совместно с пятью механизаторами. Топливо скупщик использовал для собственных нужд.

Следователями возбуждено уголовное дело за хищение путем присвоения группой лиц. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления.

# Хищение # общество # Новости Витебска и Витебской области

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