Психолог о жизни в деревне и городе: неважно, где находится человек, всё дело в характере!

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ: Важно место рождения для человека? Кует ли оно его, создает ли?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Валентина Судас, психолог:

Все-таки мы можем посмотреть на основную характеристику, что может двигать человека. Неважно, где он находится территориально. Характеристика такова, это характер, это его целеустремленность, устойчивость. Есть гены, есть темперамент. Кто-то более пассивный, это неважно. Он может быть пассивным в городе, а может быть пассивным в деревне и оправдывать свои какие-то неудачи.

Но все-таки характер, амбициозность, целеустремленность, трудолюбие. Конечно, есть факторы, которые нас окружают. Например, это среда. И когда мы выращиваемся, будучи детками, слышим, какие у нас родители, о чем они думают, что они нам внушают, естественно, этот росток пробивается уже с каким-то иммунитетом.

Кому-то действительно нужно преодолевать. Он может выдержать долгую фрустрацию, долгую неопределенность, неудобство. У каждого свой запас прочности. У кого-то аккумулятор, у кого-то батарейка. При одинаковых водных все-таки выделяются какие-то личностные, характерные качества.

Есть статистика, она такова: на один квадратный метр в деревне либо в городе будет одинаковое количество либо целеустремленных, либо более пассивных людей. Мы отталкиваемся в первую очередь от характера.