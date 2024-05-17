«Удивительно особенная для меня». Алёна Ланская рассказала о новой песне «Ты для меня всё»

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

У меня уже есть в репертуаре композиция под названием «Никогда». Это была первая песня, с которой начался этот жанр в моем творчестве. Композиция получила самые наивысшие отзывы, у нас много просмотров в соцсетях. Эта песня выиграла главный музыкальный конкурс нашей страны. А продолжение этой композиции – это как раз новая песня под названием «Ты для меня все».

Ольга Бурлакова, ведущая:

Кто автор этой замечательной песни?

Алена Ланская:

Автор композиции – Алексей Железняк. Эта песня удивительно особенная для меня. Несмотря на то, что композиция довольно простая и понятная, я работала над ней 3 года.