«Удивительно особенная для меня». Алёна Ланская рассказала о новой песне «Ты для меня всё»

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь.
Юрий Царев, ведущий:
У тебя новая песня в жанре поп-рок. Расскажи об этом.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь.
Юрий Царев, ведущий:
У тебя новая песня в жанре поп-рок. Расскажи об этом.
Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
У меня уже есть в репертуаре композиция под названием «Никогда». Это была первая песня, с которой начался этот жанр в моем творчестве. Композиция получила самые наивысшие отзывы, у нас много просмотров в соцсетях. Эта песня выиграла главный музыкальный конкурс нашей страны. А продолжение этой композиции – это как раз новая песня под названием «Ты для меня все».
Ольга Бурлакова, ведущая:
Кто автор этой замечательной песни?
Алена Ланская:
Автор композиции – Алексей Железняк. Эта песня удивительно особенная для меня. Несмотря на то, что композиция довольно простая и понятная, я работала над ней 3 года.
Подробности в видео.