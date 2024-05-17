Прямой эфир

«Удивительно особенная для меня». Алёна Ланская рассказала о новой песне «Ты для меня всё»

17 мая 2024 14:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь.

Юрий Царев, ведущий:
У тебя новая песня в жанре поп-рок. Расскажи об этом.

«Удивительно особенная для меня». Алёна Ланская рассказала о новой песне «Ты для меня всё»-1

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
У меня уже есть в репертуаре композиция под названием «Никогда». Это была первая песня, с которой начался этот жанр в моем творчестве. Композиция получила самые наивысшие отзывы, у нас много просмотров в соцсетях. Эта песня выиграла главный музыкальный конкурс нашей страны. А продолжение этой композиции – это как раз новая песня под названием «Ты для меня все».

Ольга Бурлакова, ведущая:
Кто автор этой замечательной песни?

Алена Ланская:
Автор композиции – Алексей Железняк. Эта песня удивительно особенная для меня. Несмотря на то, что композиция довольно простая и понятная, я работала над ней 3 года.

Подробности в видео.

# Белорусская музыка # общество # Алёна Ланская # Юрий Царёв # Александр Стасевич # Ольга Бурлакова

Другие новости рубрики

Все новости
«Стартовала избирательная кампания». Кто может стать кандидатом в Молодёжный совет при Мингорсовете?
17 мая 2024 14:17

«Стартовала избирательная кампания». Кто может стать кандидатом в Молодёжный совет при Мингорсовете?

Создают инновационные проекты. Как со школьной скамьи готовят будущих инженеров?
17 мая 2024 14:08

Создают инновационные проекты. Как со школьной скамьи готовят будущих инженеров?

«Мы должны быть в себе уверены». Пообщались с выпускниками минской гимназии о подготовке к экзаменам
17 мая 2024 13:52

«Мы должны быть в себе уверены». Пообщались с выпускниками минской гимназии о подготовке к экзаменам

Памятный знак Герою Беларуси лётчику Никите Куконенко открыли в Полоцке
17 мая 2024 13:42

Памятный знак Герою Беларуси лётчику Никите Куконенко открыли в Полоцке

Немцы предложили деду стать полицаем, но он отказался. «Незабытые истории»
17 мая 2024 12:12

Немцы предложили деду стать полицаем, но он отказался. «Незабытые истории»

Воспоминания малолетней узницы фашистских концлагерей. «Незабытые истории»
17 мая 2024 12:00

Воспоминания малолетней узницы фашистских концлагерей. «Незабытые истории»

Погиб во время карательной экспедиции «Корморан» в июне 1944-го. «Незабытые истории»
17 мая 2024 11:55

Погиб во время карательной экспедиции «Корморан» в июне 1944-го. «Незабытые истории»

«Белавиа» представила уникальную выставку оружия, снаряжения и обмундирования Красной армии
17 мая 2024 11:25

«Белавиа» представила уникальную выставку оружия, снаряжения и обмундирования Красной армии

«Минимум 25% яблочного пюре». В чём секрет производства легендарного белорусского зефира?
17 мая 2024 10:44

«Минимум 25% яблочного пюре». В чём секрет производства легендарного белорусского зефира?

Мармелад со вкусом кактуса, зефир – чёрной смородины. Чем может удивить рынок белорусских сладостей?
17 мая 2024 10:43

Мармелад со вкусом кактуса, зефир – чёрной смородины. Чем может удивить рынок белорусских сладостей?

Белорусский зефир покоряет мировые рынки! Нашему лакомству санкции нипочём, а продукцию подделывают даже в Китае
17 мая 2024 10:43

Белорусский зефир покоряет мировые рынки! Нашему лакомству санкции нипочём, а продукцию подделывают даже в Китае

Лукашенко и Алиев посещают возрождаемые территории Азербайджана
17 мая 2024 10:41

Лукашенко и Алиев посещают возрождаемые территории Азербайджана