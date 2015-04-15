Удивительная династия врачей Комаровских

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи. Это медицинское учреждение всегда славилось врачебными династиями. Знакомьтесь! Династия Комаровских. Только представьте, в их роду — около 30 врачей разных специальностей. Хранительница семейного очага Ольга Олеговна – врач в третьем поколении из семьи медиков Давыдовых. Ее дед был военным хирургом, отец работал заместителем директора НИИ микробиологии, мать – тоже специалист в этой области.

Ольга решила не прерывать династию и тоже стала врачом. Сегодня она заведует отделением магнитно-резонансной томографии. А вот глава семейства Михаил Владимирович – в роду первый врач. Его специализация -травматология и ортопедия.

Сын Владимир решил пойти по стопам отца и тоже стал травматологом. Хотя изначально родители его отговаривали. Мол, работа тяжелая. Но целеустремленный молодой человек решил, во что бы то ни стало доказать, что он достойный преемник в медицинской династии.

Работа в скорой помощи требует максимального внимания и быстроты принятия решения. Ведь на кону – человеческие жизни. Но тем ценнее радость, когда удается вывести человека из шока, провести сложную операцию и вернуть пациента к нормальной жизни. А это приходится делать Михаилу Владимировичу и его сыну практически ежедневно.

Вместе дома и на работе. Но это лишь сближает дружную семью Комаровских. Родственные беседы по душам часто превращаются во врачебный консилиум. Каждый старается помочь друг другу принять правильное решение.

Их жизненный путь – возвращать людям здоровье. Сотни «спасибо» услышали врачи Комаровские за время работы в «неотложке». Они надеются, что такие же слова благодарности от спасенных пациентов однажды услышат и представители четвертого поколения династии.