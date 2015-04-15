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Девушка-подросток решилась на пластическую операцию, чтобы вернуть бойфренда

15 апреля 2015 11:05
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Новости Китая. После пластической операции 15-летняя Ли Хи Дэней (Lee Hee Danae) стала похожей на куклу.

Пластическую операцию девушка сделала, чтобы вернуть бывшего парня.

Свои фотографии девушка выложила в китайскую социальную сеть Weibo, где указала, что родилась в китайской провинции Хэнань в мае 1999 года.

Девушка-подросток решилась на пластическую операцию, чтобы вернуть бойфренда-1

На аккаунт Ли Хи в соцсети уже подписалось около 400 тысяч человек. Причем большинство пользователей считают девушку «слишком красивой». Другие же сомневаются в реальности фотографий, ссылаясь на фотомонтаж.

Китайский интернет-источник cbg.cn уточняет, что

в ходе серии операций Ли Хи Дэней исправили форму носа, сделали пластику век и изменили форму лица. 

Девушка-подросток решилась на пластическую операцию, чтобы вернуть бойфренда-4

Из-за бледной кожи Ли Хи многие пользователи соцсети сравнивают ее с одним из символов китайской мифологии, белой змеей.

Ли Хи не первая, кто попадает в заголовки газет после изменения своей внешности. Роберт Полат (Robert Paulat) в результате 43 операций стал похож на живого Кена (популярная среди детей кукла - бойфренд Барби).

Девушка-подросток решилась на пластическую операцию, чтобы вернуть бойфренда-7

# общество # Красота

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