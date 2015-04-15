Девушка-подросток решилась на пластическую операцию, чтобы вернуть бойфренда

Новости Китая. После пластической операции 15-летняя Ли Хи Дэней (Lee Hee Danae) стала похожей на куклу. Пластическую операцию девушка сделала, чтобы вернуть бывшего парня. Свои фотографии девушка выложила в китайскую социальную сеть Weibo, где указала, что родилась в китайской провинции Хэнань в мае 1999 года.

На аккаунт Ли Хи в соцсети уже подписалось около 400 тысяч человек. Причем большинство пользователей считают девушку «слишком красивой». Другие же сомневаются в реальности фотографий, ссылаясь на фотомонтаж. Китайский интернет-источник cbg.cn уточняет, что в ходе серии операций Ли Хи Дэней исправили форму носа, сделали пластику век и изменили форму лица.