Девушка-подросток решилась на пластическую операцию, чтобы вернуть бойфренда
Новости Китая. После пластической операции 15-летняя Ли Хи Дэней (Lee Hee Danae) стала похожей на куклу.
Пластическую операцию девушка сделала, чтобы вернуть бывшего парня.
Свои фотографии девушка выложила в китайскую социальную сеть Weibo, где указала, что родилась в китайской провинции Хэнань в мае 1999 года.
На аккаунт Ли Хи в соцсети уже подписалось около 400 тысяч человек. Причем большинство пользователей считают девушку «слишком красивой». Другие же сомневаются в реальности фотографий, ссылаясь на фотомонтаж.
Китайский интернет-источник cbg.cn уточняет, что
в ходе серии операций Ли Хи Дэней исправили форму носа, сделали пластику век и изменили форму лица.
Из-за бледной кожи Ли Хи многие пользователи соцсети сравнивают ее с одним из символов китайской мифологии, белой змеей.
Ли Хи не первая, кто попадает в заголовки газет после изменения своей внешности. Роберт Полат (Robert Paulat) в результате 43 операций стал похож на живого Кена (популярная среди детей кукла - бойфренд Барби).