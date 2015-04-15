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В Беларусь прибыл первый российский учебно-боевой самолет Як-130, который поступит на вооружение ВВС и войск ПВО

15 апреля 2015 09:38
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Новости Беларуси. Пополнение в авиапарке белорусской армии. В Беларусь прибыл первый российский учебно-боевой самолет ЯК-130. На аэродром Лиды крылатую машину доставили в разобранном виде на борту Ил-76. После того, как ее соберут российские специалисты, она поступит на вооружение ВВС и войск ПВО.

Двухместный Як-130 предназначен для подготовки летчиков фронтовой авиации. Он обладает превосходными тактико-техническими показателями, которыми могут похвастаться только новейшие боевые машины. Способен взлетать даже с грунта.  

Як-130 — единственный в мире учебный самолет с характеристиками, схожими с реактивным истребителем. Как ожидается, всего в 2015 году в Беларусь поставят четыре такие машины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Авиасообщение

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