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«Люди все такие яркие, весёлые в этот день». Католики Беларуси отмечают Вербное воскресенье

25 марта 2018 11:28
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Новости Беларуси. 25 марта у католиков Беларуси — Вербное или Пальмовое  воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Люди все такие яркие, весёлые в этот день». Католики Беларуси отмечают Вербное воскресенье-1

За неделю до Пасхи верующие идут в храмы освятить вербу с лентами и цветами. Затем хранят её в течение всего следующего года, украшая домашние иконы. У церквей и костёлов как никогда многолюдно. Милиция в связи с этим усилила меры безопасности.

«Люди все такие яркие, весёлые в этот день». Католики Беларуси отмечают Вербное воскресенье-4

Верующие:

«Люди все такие яркие, весёлые в этот день». Католики Беларуси отмечают Вербное воскресенье-7

Мне очень нравится этот праздник. Люди все такие яркие, веселые в этот день. Приятно то, что город наполняется вот этими яркими красками, цветами. Все ходят радостные и улыбаются.

«Люди все такие яркие, весёлые в этот день». Католики Беларуси отмечают Вербное воскресенье-10

Мы стараемся поститься все, кроме детей. А взрослые соблюдают пост пасхальный.

«Люди все такие яркие, весёлые в этот день». Католики Беларуси отмечают Вербное воскресенье-13

Приходим на службы каждую неделю. Готовимся к Пасхе: и яйца, и куличи готовим, как и все христиане.

Уже 26 марта у западных христиан начнётся Страстная неделя, а в следующее воскресенье 1 апреля они отметят один из главных христианских праздников – Пасху.

«Люди все такие яркие, весёлые в этот день». Католики Беларуси отмечают Вербное воскресенье-16

«Люди все такие яркие, весёлые в этот день». Католики Беларуси отмечают Вербное воскресенье-18

# общество # Католики Беларуси # Фотофакт

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