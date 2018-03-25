«Люди все такие яркие, весёлые в этот день». Католики Беларуси отмечают Вербное воскресенье

Новости Беларуси. 25 марта у католиков Беларуси — Вербное или Пальмовое воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За неделю до Пасхи верующие идут в храмы освятить вербу с лентами и цветами. Затем хранят её в течение всего следующего года, украшая домашние иконы. У церквей и костёлов как никогда многолюдно. Милиция в связи с этим усилила меры безопасности.

Мне очень нравится этот праздник. Люди все такие яркие, веселые в этот день. Приятно то, что город наполняется вот этими яркими красками, цветами. Все ходят радостные и улыбаются.

Мы стараемся поститься все, кроме детей. А взрослые соблюдают пост пасхальный.

Приходим на службы каждую неделю. Готовимся к Пасхе: и яйца, и куличи готовим, как и все христиане.

Уже 26 марта у западных христиан начнётся Страстная неделя, а в следующее воскресенье 1 апреля они отметят один из главных христианских праздников – Пасху.