Новости Беларуси. Распоряжаться деньгами с умом. Неделя финансовой грамотности началась 27 марта в Беларуси. Целевой аудиторией станут молодежь и дети. В планах организаторов – научить ребят принимать разумные финансовые решения, рассказать о правилах сбережения и расширить их знания о том, как получить доход.

К образовательному марафону подключатся представители Министерств и ведомств, банков, профильных ассоциаций. Во время недели пройдут онлайн-конференции белорусских школьников со сверстниками из Румынии и Македонии, во время которых ребята поделятся опытом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.