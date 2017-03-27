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Неделя финансовой грамотности началась 27 марта в Беларуси

27 марта 2017 07:31
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Новости Беларуси. Распоряжаться деньгами с умом. Неделя финансовой грамотности началась 27 марта в Беларуси. Целевой аудиторией станут молодежь и дети. В планах организаторов – научить ребят принимать разумные финансовые решения, рассказать о правилах сбережения и расширить их знания о том, как получить доход.

К образовательному марафону подключатся представители Министерств и ведомств, банков, профильных ассоциаций. Во время недели пройдут онлайн-конференции белорусских школьников со сверстниками из Румынии и Македонии, во время которых ребята поделятся опытом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Деньги

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