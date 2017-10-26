Удачливые покупатели 44-го тура игры «Удача в придачу» от «Евроопт»

Рекордное количество покупателей «Евроопт» – почти 744 тыс в 44 туре игры «Удача в придачу» решили испытать фортуну! И традиционно, в непредсказуемой игре предсказуемо повезло самым везучим! Галина Пилипенко, пенсионерка из городского поселка Мачулищи Минской области, в их числе! Женщину можно поздравить и немного ей позавидовать, ведь единственный игровой код принес квартиру в столице. Накануне розыгрыша Галина сходила в «Евроопт» за сахаром, теперь столичная недвижимость на Мястровской, 5 в элитном районе Минска однозначно подсластит жизнь победительнице.

Удачные покупки в минувшем розыгрыше сделали и эти счастливые покупатели. Теперь у них новые внедорожники – Nissan Juke.

Красную иномарку выиграла минчанка Галина Лычковская, которой регулярно везло в моментальных розыгрышах. Крупный выигрыш не стал удивлением.

Со своей «вишенкой» Вероника Гулак познакомилась еще во время розыгрыша. Перед заветным звонком от ведущих девушка планировала шоппинг на Денисовской. Узнав о своем выигрыше, победительница на радостях примчалась в Е-сити.

Внедорожник жизнеутверждающего желтого цвета достался Игорю Шабусову . Именно этот автомобиль гость игры российский комедийный актер и шоумен, звезда команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко хотел подарить представительнице прекрасного пола, но фортуна распорядилась иначе.

Пенсионерка Тамара Бутмалай отныне главная звезда на деревне Шиковичи Минской области – для своей большой семьи она выиграла белый Nissan Juke. Больше всех победе рад супруг.

Подарки розданы! Но впереди новые! 21 октября стартовал 45 тур «Удача в придачу», который продлится по 3 ноября.

Розыгрыш призов состоится 4 ноября! Скорее регистрируйтесь на сайте evroopt.by на странице «Удача в придачу!». Покупайте с дисконтной картой «Е-плюс» обычные товары и «товары удачи» в магазинах «Евроопт», интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл».

А за 15 рублей, потраченных в магазинах торговой сети, вам положен Бонстик! Кстати, добавив «бон-товары», можно получить еще несколько игрушек дополнительно. Успейте собрать все 24 героя - осталось меньше двух недель. Следите за милыми пришельцами онлайн на сайте bonsticks.by. Видеоканал «Бонстик Продакшн» создан детьми для детей. Юных зрителей ждут не только новостные выпуски «Бонстик News», но и большое развлекательное соревнование «Бонстик-шоу». Заглянуть в телестудию Бонстиков тоже можно!

Приходите в любой день, кроме понедельника, с 10.30 до 20.00 в минском ТРЦ Е-сити». Именно здесь можно увидеть, как создаются выпуски новостей, сфотографироваться в кресле ведущих, а еще обняться с любимым Бонстиком. Помимо этого, в телестудии оборудована специальная бонитронская лаборатория, которая позволит каждому ребенку прикоснуться к фокусам и волшебству.

Совершайте нужные покупки в «Евроопт» – и, кто знает, быть может, уже в этом туре ценные призы достанутся именно вам?